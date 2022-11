Mobilitate Erasmus în Torres Novas, Portugalia – Școala Gimnazială „Lucian Blaga”

Participarea la proiectul Erasmus + „VARIETY IS THE SPICE OF LIFE” a devenit o realitate din cauza nevoilor părinților, elevilor și a personalului didactic din școala noastră de a promova incluziunea socială, dezvoltarea prin educație fizică și sport, sănătate și starea de bine, combaterea abandonului școlar timpuriu.

Obiectivele proiectului reies din nevoile elevilor, profesorilor și comunității locale în care lucrează grupurile. Pe baza sondajului efectuat în toate școlile participante am aflat că o mare parte din interesul elevilor și părinților este îndreptat spre modul specific de comportament al elevilor cu dizabilități și dobândirea de cunoștințe despre diversitate în viața școlară.

În cadrul acestui proiect, în perioada 14-18 noiembrie 2022 a avut loc o mobilitate transnațională în care profesorii și elevii participanți s-au întâlnit în Portugalia, localitatea Torres Novas, pentru schimb de experiențe. Din școala noastră, profesorii care au însoțit elevii au fost prof. Ciurbe Mariana – responsabilă proiect și prof. pentru învățământ primar Cojan Elena Claudia. Mobilitatea este parte a proiectului „VARIETY IS THE SPICE OF LIFE”, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +, acțiunea cheie KA2, nr referință: 2020-1-PL01-KA229-081426_3, perioada de desfașurare fiind 01.IX.2020 – 31.VIII.2023.



Împreună cu partenerii din Portugalia, Polonia și Croația, s-au bucurat de specificul locului, de bogăția culturii și a tradiției, de activitățile și vizitele organizate în vederea atingerii obiectivului principal al proiectului-educația incluzivă.

În program au fost incluse:

• vizita și întâlnirea cu reprezentanții școlii Maria Lamas Secondary School, prezentarea orașului gazdă Torres Novas și a împrejurimilor, activități (sport, arte, robotică+programare) cu elevii din țările partenere, vizitarea castelului și a muzeului; primirea oficială la Primăria Torres Novas;

• Visconde S. Giao Primary School – școală incluzivă pentru elevii cu CES (cerințe educaționale speciale), prezentarea CRIT – Torrejano Rehabilitation and Integration Center, prânz în centrul incluziv Mercado y Sabores do CRIT, vizitarea Dinosaur Footprints Natural Monument and Lapas Caves;

• Polytechnic Institute of Tomar, Convent of Christ în orașul Tomar (UNESCO World Heritage), Almourol Castle;

• orașul Fatima, activități la Mira Aire Secondary School (Programming and Robotics), plaja Nazare, la Oceanul Atlantic, vestită pentrul cel mai mare val din lume (30 m).

Profesorii și elevii participanți sunt recunoscători pentru fiecare moment petrecut împreună cu partenerii străini, datorită organizatorilor, directorilor, colegilor, părinților și elevilor pentru buna desfășurare a mobilității.

A fost o săptămână emoționantă și plină de activități. A fost un bun prilej de a cunoaște toți partenerii din proiect.

La întoarcerea din Portugalia, s-a organizat diseminarea mobilității la care au fost invitate toate cadrele didactice din școală iar elevii participanți au prezentat activitățile desfășurate și calendarul mobilității transnaționale.

Echipa de proiect