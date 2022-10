Mobilitate ERASMUS în Aydin, Turcia – Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Jibou

Participarea la proiectul Erasmus+ „Let´s know ourselves, our qualities, abilities, skills and personality for right choice of our job” a devenit o realitate din cauza nevoilor părinților, elevilor și a personalului didactic din școala noastră de a asigura viitorul elevilor lor și dezvoltarea abilității individului de a-și alege corect profesia.

În cadrul acestui proiect, în perioada 26-30 septembrie 2022 a avut loc o mobilitate transnațională. În cadrul acestei activități a proiectului, profesorii și elevii participanți s-au întâlnit în Turcia, localitatea Aydin, pentru schimb de experiențe. Din școala noastră, profesorii care au însoțit elevii au fost prof. Barburaș-Pacurar Cătălin – directorul Școlii Gimnaziale Lucian Blaga Jibou și prof. pentru învățământ primar Briglezan Loredana. Aceasta este o mobilitate din cadrul proiectului „Let´s know ourselves, our qualities, abilities, skills and personality for right choice of our job”, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, acțiunea cheie KA2, nr. referință: 2020-1-CZ01-KA229-078421_3, perioada de desfașurare fiind 1.09.2020-30.06.2023.

Proiectul alătură șase școli din șase țări: Cehia, Italia, Portugalia, Turcia, România și Macedonia, care au ca interes comun viitorul elevilor lor și dezvoltarea abilității individului de a-și alege corect profesia. Fiecare școală este complet diferită – dimensiune, număr de elevi, locul unde se află școala, dar împărtășim același interes și motivare. Școlile partenere sunt situate în Europa în peisaje diferite. De la vestul Portugaliei vântoase până la estul atractiv turistic al Turciei. Din România muntoasă și sălbatică până în mijlocul Italiei frumoase și însorite. Din nordul Republicii Cehe la necunoscuta Macedonie. Acest lucru oferă o oportunitate unică de a compara mediul lor. Proiectul nostru conduce la autocunoaștere și, pe această bază, la alegerea corectă a carierei profesionale și a educației ulterioare.

Obiectivele noastre sunt să ne cunoaștem și să ne dezvoltăm propria personalitate și abilitățile, calitățile, aptitudinile, încrederea în sine și interesele. Dacă cunoaștem și dezvoltăm aceste obiective, vom fi mai capabili să ne identificăm punctele tari și punctele slabe și, pe baza aceasta, să ne concentrăm asupra alegerii profesiei potrivite, care ne va face fericiți. Atingem aceste obiective prin activități în aer liber. Obiectivele pe termen lung sunt ca elevii să știe: ce job vor să facă, ce job pot face cu adevărat, ce vor face pentru locul de muncă dorit, ceea ce trebuie să studieze pentru a obține locul de muncă, unde vor fi fericiți. Dorim să atingem aceste obiective prin implementarea unor activități axate pe tema autocunoașterii, vom învăța să ne dezvoltăm personalitatea și pe ce cale ar trebui să ne concentrăm în viitor (alegerea profesiilor). Vom folosi metode care vor duce la atingerea obiectivelor noastre. Aceste metode sunt metode de predare experiențiale, de exemplu: alegeți provocarea, ieșirea din zona de comfort, dinamica de grup, feedback-uri și reflecții proprii, gândire critică, rezolvare de probleme, asumare de riscuri, leadership.

La această activitate a proiectului au participat câte doi profesori din fiecare școală parteneră, iar pentru o săptămână, s-au derulat ședinte de lucru bazate pe tematica proiectului, întâlniri cu reprezențanți ai comunității locale, excursie într-o localitate apropiată, vizitarea facilităților școlii gazdă. Profesorii au avut ocazia de a schimba idei despre practicile diferite din școlile lor, copiii au avut oportunitatea de a socializa cu copii de vârsta lor din alte medii, alte culturi și de a-și forma o idee despre felul în care se pregătesc aceștia pentru viitor.

A fost o săptămână emoționantă și plină de activități. A fost un bun prilej de a cunoaște toți partenerii din proiect.

„La întoarcerea din Turcia, am organizat diseminarea mobilității la care au fost invitate toate cadrele didactice din școală, iar elevii participanți au prezentat activitățile desfășurate și calendarul mobilității transnaționale” a declarat domnul director prof. Barburaș-Pacurar Cătălin, coordonator al mobilității.

Echipa de proiect

Share Tweet Share