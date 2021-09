Mesajul Inspectorului Școlar General, prof. dr. Gheorghe – Vasile Bulgărean, la început de an școlar 2021 – 2022

Ziua de 13 septembrie 2021 înseamnă, pentru mulți dintre noi, deschiderea unui nou an școlar. Este un moment încărcat cu emoții, cu speranțe, cu dorința de a reuși și a performa. Și acest an școlar vine cu specific diferit și condiții aparte, generate de contextul pandemiei COVID 19. Tocmai de aceea, pentru desfășurarea procesului instructiv- educativ în condiții optime, toți cei care suntem implicați (profesori, elevi și părinți) trebuie să manifestăm o mare responsabilitate ce vizează cunoașterea, aplicarea și respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2.

Stimați părinți, mizăm în continuare pe sprijinul dumneavoastră, fiind convinși că și în acest an școlar parteneriatul școală – familie va fi unul eficient, atât din perspectiva actului educațional, cât și în ceea ce privește siguranța și sănătatea copiilor.

Dragi elevi, sunteți așteptați, cu toată deschiderea și responsabilitatea cadrelor didactice, să reveniți, nu cu teamă, ci cu bucuria revederii la școală. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să aveți grijă de voi, să vă protejați, respectând toate normele igienico-sanitare. Să nu uitați că aveți un real sprijin în profesorii voștri și că succesul poate fi materializat, în orice condiții, doar prin muncă, determinare și perseverență.

Ultimii doi ani au fost plini de provocări, datorate contextului pandemic, însă, alături de profesorii voștri ați dat dovadă de o capacitate extraordinară de adaptare la toate schimbările, obținând rezultate bune și foarte bune, la final.

Stimați profesori, avem încrederea că profesionalismul dumneavoastră va face posibil ca și acest an școlar să fie unul de calitate educațională, de sănătate fizică și mentală pentru toți elevii. Vă transmit toată aprecierea mea pentru rapiditatea cu care ați reușit să optimizați transferul de calitate a procesului de învățământ din sistemul față în față în mediul online.

În noul an școlar, vă doresc tuturor putere de muncă, multă sănătate, să vă păstrați optimismul, dăruirea și profesionalismul care trebuie să caracterizeze orice act educațional, indiferent de vremuri.

Mult succes, în anul școlar 2021-2022!

Inspector Școlar General,

Prof. dr. Gheorghe – Vasile BULGĂREAN