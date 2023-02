MBAKids, noul fenomen în educația de afaceri pentru copii, aduce o infuzie de mentalitate de succes și leadership în România

– interviu cu Răzvan Vasile, CEO MBAKids Academy

Interviul de azi a fost unul special prin unicitatea intențiilor împărtășite de Răzvan Vasile, Președinte și CEO al MBAKids Academy. MBAKids este un proiect de țară și noua stea a educației de dezvoltare personală pentru copiii din România. Este un concept unic ce cuprinde cursuri de afaceri, mentalitate și leadership. Copiii între 6 și 18 ani învață, fizic și online, să decidă cu privire la viitoarea lor carieră și să obțină abilitățile necesare în economie, finanțe, comunicare, negociere, bune maniere, inteligență emoțională. Răzvan Vasile este o persoană care crede că faptele vorbesc mai puternic decât cuvintele. „Viitorul este o stare de spirit. Noi educăm copiii spre viitor făcându-i să înțeleagă că pentru a putea schimba lumea, mai întâi trebuie să o înțeleagă. Încurajăm copiii să pună întrebări dificile, să exploreze necunoscutul și să fie pasionați de descoperirea propriului potențial”, spune CEO-ul MBAKids. „Prin ceea ce facem, ajutăm și inspirăm copiii să înțeleagă esențialul despre viitorul lor. Ce îi va face pe acești copii adulți puternici este asumarea responsabilității pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Ei devin conștienți că succesul constă în inteligență, acțiune, integritate și disciplină”, completează Răzvan Vasile.

– Răzvan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră de azi. O primă întrebare directă: Care a fost motivația principală care a stat la baza creării acestui concept, cu totul special, dedicat educației de afaceri și viață a copiilor?

– „Îți mulțumesc și eu pentru invitație. Voi raspunde la fel de direct. Din ce în ce mai mulți părinți, 79% mai exact, văd școala tradițională drept insuficientă pentru dezvoltarea copiilor, în special legat de pregătirea lor pentru viață. Este motivul pentru care părinții români caută cursuri de dezvoltare personală solide în domeniul afacerilor și mentalității de lider pentru copiii lor. În vreme ce sistemele de educație din afară se adaptează permanent la evoluția societății, la cerințele noului mediul de afaceri și la nevoile în dezvoltare ale individului, sistemul nostru de învățământ a rămas în urmă. Predarea clasică pe elemente teoretice, plafonarea materiilor studiate și regula bazată pe memorarea și redarea informației, nu ajută la dezvoltarea copiilor de azi, generațiile Z și Alpha. Aici intervine MBAKids prin cursuri distinctive, de calibru, care oferă copiilor o educație de înaltă calitate, complementară școli. La MBAKids Academy ne angajăm să extindem constant oportunitățile de studiu pentru copii și să cultivăm permanent excelența. Ne dorim să rămânem o referință în educație, reunind copii talentați din întreaga țară, cu scopul depășirii granițelor cunoașterii și promovării potențialului lor. Copiii sunt provocați să-și atingă atât propriile obiective cât și să-și imagineze cum prin eforturile lor vor putea îmbunătăți o lume imperfectă”, subliniază Răzvan Vasile.

– Sună fantastic Răzvan! Confirm cu tărie cele spuse de tine – educația financiară, de afaceri, mentalitate și leadership lipsesc din programele școlare din România. Ca părinte îngrijorat, rezonez cu tot ceea ce ai spus anterior. Detaliază-ne ce înseamnă mai exact academia și cursurile MBAKids?

– „La MBAKids vrem să ne asigurăm că oferim copiilor o experiență transformatoare din punct de vedere intelectual, social și personal, care să-i pregătească pentru o viaţă de succes. Intenționăm să stabilim un standard de educație în arta și știința afacerilor, a economiei și leadershipului pentru următorii minim 50 de ani. Aceasta este academia MBAKids! O oportunitate de a face diferența pentru viitorul copiilor pentru că întodeauna viitorii lideri se formează azi. Nu este niciodată prea devreme pentru un copil să afle adevăruri despre viață și afaceri. MBAKids este pasul natural către succes al oricărui copil”, punctează Răzvan Vasile. „Prin cursurile noastre, ajutăm copiii să decidă cu privire la viitoarea lor carieră și să obțină cunoștințele necesare în viață și afaceri. Este un concept creat cu scopul de a forma lideri cu mentalitate de creștere, antreprenori inovatori, oameni de afaceri și manageri ai viitorului, oferindu-le ceea ce considerăm că este cea mai bună formare disponibilă din România”, răspunde CEO-ul academiei MBAKids.

– Este exact ceea ce își dorește orice părinte pentru copilul său. Răzvan, care este povestea de început a MBAKids?

– „Am mai spus, ne-am dorit de la început ca MBAKids să fie o experiență transformatoare pentru copii. Luând în considerare cei 14 ani de experiență personală ca mentor pentru tineri dar și lipsurile sistemului actual de învățământ din România, am creionat conceptul MBAKids pornind de la rădăcinile educaționale ale sistemelor de învățământ Australian, Britanic și din Singapore. În perioada în care am condus ca CEO multinaționale din mai multe colțuri ale lumii, am fost expus, atât prin copiii mei cât și prin desele acțiuni corporatiste din domeniul educației, la ceea ce înseamnă aceste sisteme de învățământ performante, cu rezultate excepționale. Mai mult decât atât, dețineam în Sydney două cluburi de arte marțiale dedicate copiilor. Aceste cluburi se bucurau de un mare succes și apreciere, fiind și foarte premiate. Cu multă muncă și dedicare, am reușit să construiesc un portofoliu impresionant, de mii de copii, care a reprezentat un alt punct de plecare, studiu și cercetare pentru academie”, detaliază Vasile.

– Ce ne poți spune despre planurile de dezvoltare ale academiei MBAKids? Ce strategie ai abordat și cum se vor desfășura concret aceste cursuri?

– „La acest moment avem un pachet complet de cursuri de tip MBA pentru copii. Acestea se desfășoară fizic pentru copiii din București și online pentru copiii din țară. Vom deschide foarte curând centre fizice și în orașele principale ale țării. De ce? Pentru că ceea ce face din MBAKids o academie națională nu este doar dezvoltarea personală a tuturor copiilor, ci șiaccentul pus pe integrarea locală”, spune Vasile. „Fie că ești din București, Cluj, Timișoara sau Brașov, garantăm standardul de educație MBAKids și încurajăm o aplicare locală a conceptului. Ca parte a acestei integrări, ne dorim să cultivăm relații strânse cu fiecare comunitate de afaceri locală din fiecare zonă a țării”, a adăugat el. „Făcând acest lucru, vomajungem în cele din urmă să învățăm cu toții foarte multe lucruri împreună. Indiferent delocalitate, oraș sau județ, copiii vor face parte din comunitatea MBAKids unde își vor descoperiși demonstra propria lor valoare. Cu bucurie îți spun că până la acest moment mulți părinții și copii au îmbrățișat această oportunitate cu brațele deschise”, concluzionează Răzvan Vasile, CEO-ul MBAKids.

– Ai menționat Răzvan despre un pachet complet de cursuri de tip MBA pentru copii. Detaliază-ne componența acestuia.

– „În definirea pachetului de cursuri MBAKids am pornit de la o realitate a zilei de azi: copiii au nevoie de instrumente, metode și abilități noi pentru a-și putea crea și susține viitorul. Deținerea abilităților de succes și de afaceri sunt cerințe esențiale pentru copii ca viitori liderii. Înconsecință, am dezvoltat un pachet de cursuri care să includă următoarele module de dezvoltare personală pentru copii: Mentalitate de Succes, Leadership, Inteligență Emoțională, Educație Financiară, Afaceri și Startups, Tehnici de Negociere, Marketing și PR, Comunicare și Dicție, Restart în Gândire, Etichetă și Bune Maniere, Vorbit în Public, IT și Robotică și Supraviețuire. Consider că acest ansamblu de cursuri acoperă o arie largă de aptitudini necesare unui copil pentru dezvoltarea unei mentalități de creștere. Toate detaliile despre cursuri sunt afișate pe website-ulacademiei, www.mbakids.ro. Acolo sunt disponibile informații referitoare la tot ceea ce înseamnă MBAKids Academy în România”, clarifică Răzvan Vasile.

– O întrebare cu adevărat delicată. Avem foarte mulți copii excepționali în România ale căror șanse în viață sunt limitate datorită situației materiale. Ați luat în considerare acest fapt? Are academia MBAKids o componentă socială care să ofere acces acestor copii la cursurile existente?

– „Încă de la început, acesta a fost unul dintre cele mai importante aspecte incluse în misiunea, viziunea și valorile pe care le promovează MBAKids Academy. Oferimconstant o serie consistentă de burse sociale gratuite pentru a promova incluziunea copiilor proveniți din medii defavorizate. Suntem conștienți de provocările cu care ne confruntăm ca societate si este de datoria noastra să ajutăm acești copii. Practicăm exact ceea ce predicăm: o educație de înaltă calitate pentru TOȚI copiii. Ei reprezintă viitorul nostru. Incluziunea, diversitatea și echitatea sunt întotdeauna în linie cu tendințele oricărei afaceri responsabile. Ceea ce facem noi prin aceste burse gratuite este util pentru întreaga societate și acest lucru ne inspiră. Există o abundență și o vitalitate specială în comunitatea MBAKids care inspiră și susține toți membrii săi. Împreună, aspirăm către excelență în învățare, autodescoperire și exprimare creativă. Am dezvoltat aici o comunitate extraordinară în care fiecare face tot ceea ce îi stă în putință pentru atingerea potențialului maxim. Predăm și învățăm cu dedicație și plăcere pentru o viață și o viitoare carieră de succes a fiecărui copil din România!”, răspunde Răzvan Vasile.

– Cât de implicat ești în desfășurarea activităților academiei MBAKids?

– „Întreaga echipă MBAKids petrece cea mai mare parte a timpului în academie, inclusiv eu. Pentru a putea face acest lucru, pasiunea este cheia. Facem întotdeauna lucrurile care ne pasionează”, spune CEO-ul MBAKids. „Evolutia presupune mereu schimbare. Viața este un proces de învățare continuă. Acesta este și motivul pentru care întregul board și toți profesoriiMBAKids învață permanent lucruri noi despre ei înșiși atât prin dezvoltare personală continuă cât și prin intermediul copiilor pe care îi mentorăm aici.”, subliniază Răzvan Vasile.

– Îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu! Îmi poți spune câteva gânduri de final?

– „În primul apreciez și vă mulțumesc pentru timpul acordat! Doresc să fac orecomandare de suflet TUTUROR părinților. Nu ezitați nicio clipă când este vorba despre viitorul copilului Dvs.! O atitudine și mentalitate corectă îi va oferi întotdeauna copilului Dvs. altitudinea în viață. Copilul are nevoie de o alternativă educațională serioasă unde să învețe cum să învețe, cum să citească eficient, cum să mănânce sănătos, cum să se odihnească și să facă sport, cum să comunice, cum să identifice oportunități, cum să economisească și să facă rapid bani mulți, cum să-și managerieze emoțiile și cum să devină adevărați lideri. Cursurile MBAKids sunt concepute pentru a reduce discrepanțele existente între cunoștințele predate în școală și cerințele realitățiiactuale. Antrenăm copiii în a-și dezvolta abilitățile esențiale pentru succes. Contactați-ne șiînscrieți-vă copilul la cursurile noastre. Vă oferim o evaluare inițială gratuită, care se va desfașura online și va dura aproximativ 30 de minute. In cadrul acestei evaluari vom efectua o analiza de tip 360-de-grade a potențialului copilului Dvs. pentru a-l integra la clasa și cursul cel mai potrivit acestuia. Repet, un adult de succes și dezinvolt se formează de la o vârstă fragedă!”, încheie interviul CEO-ul MBAKids.

A consemnat Daniel Mureşan

