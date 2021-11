Materie mai puţină pentru examenele naţionale

Vremurile excepţionale impun măsuri excepţionale. Educaţia nu face excepţie şi tocmai pentru că realitatea nu este deloc roz, materia pentru ecamenele naţionale este „semnificativ împuţinată. Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că materia pentru aceste examene va rămâne „periată”, adaptată specificului acestui an şcolar: „Materia pentru examenul naţional de Bacalaureat sau pentru Evaluarea Naţională va rămâne în continuare adaptată specificului acestui an şcolar. Este deja periată programa de examen şi va rămâne periată”. Sorin Cîmpeanu a adăugat că fiecare elev ar trebui să aibă minim două note la fiecare materie: „Este gata ordinul de ministru cu micşorarea numărului de note necesar pentru încheierea situaţiei şcolare, la minimum două note. În mod normal ar fi trebuit să aibă un număr minim de note egal cu numărul de ore alocat săptămânal acelei discipline. Vom rămâne pe minimum două note care vor avea împreună o pondere de 75 la sută. Teza va avea o pondere de doar 25 la sută. Cu alte cuvinte, fiecare dintre cele două note pe care le obţin la clasă, cu prezenţă fizică sau în online, va avea o pondere mai mare decât teza, 75 la sută două note, 35,5 la sută ponderea unei note, mai mare decât ponderea tezei. Pentru a explica foarte clar că teza nu mai este o pondere de 50 la sută cum era atunci când dumneavoastră sau eu sau alţii am dat. Dar teza va trebui dată cu prezenţă fizică”. Ministrul Educaţiei a subliniat că tezele vor putea fi date din data de 6 decembrie: „Tezele se vor putea da începând cu data de 6 decembrie. Trebuie lăsat timp după vacanţă pentru acei elevi care nu reuşesc să obţină o medie de trecere, să îşi poată corecta situaţia. De preferinţă înainte de vacanţă. Ele pot fi date şi în cele două săptămâni de şcoală pentru gimnaziu şi liceu, dar este recomendabil să fie date înainte de vacanţă”. Cum revenirea la normalitatea de dinainte de pandemie întârzie, elevii şi profesorii cer ca în actualul context, autorităţile să încerce să ofere mai multă predictibilitate.

• Anul şcolar se termină „la termen” Ministrul Educaţiei a anunţat că în acest an şcolar se renunţă la săptămâna „Şcoala altfel” pentru a recupera una dintre cele două săptămâni de vacanţă de care elevii au beneficiat în a doua jumătate a lunii octombrie. Cîmpeanu precizează că datele la care se va termina anul şcolar 2021-2022 şi cele programate pentru examenele naţionale susţinute de elevii claselor a VIII-a şi a XII-a nu se modifică: „Am primit foarte multe solicitări – şi este o solicitare generală aceea de descentralizare. Măsurile pe care le-am anunţat , toate intră în spiritul descentralizării clamate, cerute de mult timp, nu numai de când a apărut această pandemie, în sistemul de învăţământ din România. O altă cerere a fost aceea a păstrării datelor pentru bacalaureat şi evaluare naţională. O altă cerere a fost aceea a păstrării numărului de săptămâni de curs pentru toi elevii. Acest lucru se poate face prin compensarea celor două săptămâni de vacanţă cu o săptămână de vacanţă pentru elevii din gimnaziu şi liceu în perioada 3-10 ianuarie şi cu o singură săptămână pentru elevii din învăţământul primar şi pentru copiii din grădiniţe care vor veni la şcoală tot pe 10 ianuarie, aşa cum ştiau, vor face o săptămână în plus de pe 10 pe 14 ianuarie”. Ministrul a precizat că semestrul al doilea al anului şcolar se va încheia pe 27 mai pentru elevii claselor a XII-a, pe 3 iunie pentru clasele a VIII-a şi pe 10 iunie pentru toţi ceilalţi elevi, cu excepţia elevilor din învăţământul profesional şi tehnologic, care vor încheia anul şcolar pe 1 iulie.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro