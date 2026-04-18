Mate-Gyorgy Petra a câștigat Olimpiada Națională de limba și literatura română pentru minorități

În perioada 15-18 aprilie 2026, la Satu Mare s-a desfășurat etapa națională a Olimpiadei de limba și literatura română pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților și pentru românii din diaspora, clasele V-VIII. Nu mai puțin de 9 dintre cei 14 elevi care au reprezentat județul Sălaj, au obținut premii și mențiuni, după cum urmează:

La Secțiunea A (minorități, secția maghiară):

Premiul I și Premiu special: Mate-Gyorgy Petra, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, profesor îndrumător Topan Bogdana;

Premiul al II-lea: Lazar Rebeka, clasa a XI-a, Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesor îndrumător Pop Mariana;

Mențiuni: Boda Erik Krisztian, clasa a V-a, Școala Gimnazială nr. 1 Vârșolț, profesor îndrumător Deac Mirela; Barna Leila Bianka, clasa a V-a, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, profesor îndrumător Gorgan Simona; Vicsai Timea, clasa a VI-a, Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău, profesor îndrumător Nemeș Diana;

Premii speciale: Olasz Júlia, clasa a IX-a, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, profesor îndrumător Domuța Andreea; Fazakas Júlia Lea, clasa a X-a, Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesor îndrumător Duma Sanda.

La Secțiunea B (alte minorități, secția germană):

Mențiune: Groza Antonia Denisa, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, profesor îndrumător Șandru Daniela;

Premiu special: Pop Sefora Ștefania, clasa a V-a, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, profesor îndrumător Pop Cristina;

Profesoara Șandru Daniela, de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, a fost membru în Comisia Centrală a Olimpiadei. Lotul olimpic a fost însoțit de profesoara Domuța Andreea, de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău.

M. S.