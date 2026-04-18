Cherecheș Alexia Iuliana, bronz la Olimpiada națională de limba și literatura română

În perioada 14-18 aprilie 2026, la Cluj-Napoca s-a desfășurat etapa națională a Olimpiadei de limba și literatura română, clasele V-VIII. Elevii sălăjeni au obținut următoarele rezultate:

premiul al III-lea: Cherecheș Alexia Iuliana, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, profesor îndrumător, Lucaci Antuza

mențiune: Pop-Moldovan Teodora Maria, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, profesor îndrumător, Purdea Andreea



Profesoara Iacob Diana, de la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, a fost membru în Comisia Centrală a Olimpiadei. Lotul olimpic a fost însoțit, la Cluj, de Sas Gheorghe, profesor la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău.

M. S.