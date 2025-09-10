Înscrieri deschise la UVVG Zalău

interviu cu conf. univ. dr. ing. Aurica Grec, director al extensiei Zalău a Universității de Vest „Vasile Goldiș” Arad

Extensia Zalău a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a fost fondată în anul 1999, având până la această dată un număr de 23 de promoții de absolvenți.

Activitatea grupului de inițiativă coordonat de regretatul rector fondator, profesor universitar doctor AUREL ARDELEAN care a dus la înființarea Extensiei Zalău a UVVG Arad, s-a bucurat de un real sprijin din partea autorităților locale care au înțeles importanța și beneficiile pe termen lung pe care sistemul de învățământ universitar le poate aduce în Municipiul Zalău și în Județul Sălaj. Extensia Zalău a UVVG Arad se află într-un continuu proces de restructurare, schimbare și adaptare la cerințele comunității locale, având la bază o misiune de învățământ superior și cercetare științifică specifică, urmărind formarea de specialiști cu pregătire superioară în domenii specifice facultăților și specializărilor proprii. Astăzi, extensia Zalău a UVVG asigură cetățenilor din zonă accesul la un învățământ universitar de calitate. Despre oferta educațională și despre relația acestei structuri a universității cu studenții UVVG, am stat de vorbă cu conf. univ. dr. ing. Aurica Grec, director al extensiei.

Doamna conferențiar Aurica Grec, ne apropiem de începerea noului an universitar, iar cea de-a doua sesiune de înscrieri se apropie de final. Ce ne puteți spune despre procesul de admitere din acest an?

Prima etapă a procesului de admitere la universitatea noastră s-a încheiat și pot să afirm că ne-a impresionat interesul manifestat pentru cele două programe de studii care funcționează în cadrul extensiei universitare Zalău. La programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, locurile au fost ocupate în totalitate. Concurența a fost destul de mare și mari au fost și mediile de admitere.

Ce programe mai sunt disponibile pentru luna septembrie?

În ceea ce privește Zalăul, mai avem disponibile locuri la programul de studii Marketing din cadrul Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie. Acesta este profilul la care încă se mai pot face înscrieri pe platforma admitere.uvvg.ro. Ne bucurăm că tinerii aleg să studieze mai aproape de casă și avem convingerea că aceștia se informează temeinic înainte de a lua decizia. La baza deciziei lor au în vedere în mod cert, realizările absolvenților noștri din promoțiile anterioare, inserția acestora pe piața muncii și validarea acestora ca profesioniști în domeniile studiilor absolvite. Aceste realizări sunt expresia calității actului de învățământ, a cunoștințelor acumulate în anii studenției, de la un corp profesoral profesionist.

Cum sprijiniți inserția profesională a absolvenților?

Integrarea socio-profesională a absolvenților noștri a constituit, încă de la înființare, motivația apariției de facto a acestei entități de învățământ superior pe meleaguri sălăjene. Acesta este, de altfel şi obiectivul major pe care ar trebui să şi-l stabilească, în principiu, orice universitate care dorește să răspundă unor opțiuni corecte școlare şi profesionale. În acest context pot să menționez că atenția noastră este permanent îndreptată pe integrarea studenților pe piața muncii sălăjene ca o reflectare a modului îndeplinirii obiectivului fundamental al sistemului de învățământ superior: oferirea forței de muncă cu o înaltă calificare pe piața muncii conform nevoilor Monitorizăm permanent acest indicator şi pot să vă spun că la ora actuală marea majoritate a absolvenților noștri de studii de licență şi masterat, sunt integrați cu succes pe piața muncii pe posturi corespunzătoare studiilor. Multi dintre absolvenții noștri ocupă funcții de conducere în instituții publice, alții își conduc cu succes propriile afaceri.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad este foarte implicată în viața comunității. La fel se întâmplă și în extensia pe care o conduceți?

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș ”Arad este o universitate efervescentă în care se desfășoară permanent o mare diversitate de evenimente științifice, culturale, sociale, educaționale, etc. Sub conducerea unui reputat intelectual în persoana prof. univ. doctor habil. Coralia Adina Cotoraci, universitatea noastră a cunoscut o evoluție spectaculoasă în toate domeniile de la cel didactic, la cel științific, socio-cultural plasându-se în rândul universităților prestigioase din România. După modelul universității – mamă și în cadrul extensiilor universitare se desfășoară foarte multe activități menite să antreneze studenții în diverse activități de orientare în profesie, activități culturale, activități științifice.

Care sunt oportunitățile de internaționalizare pentru studenți?

Studenții extensiei universitare Zalău, la fel ca toți studenții universității noastre beneficiază de posibilitatea de a studia în alte universități europene prin intermediul Programelor de studii Erasmus, ceea ce corespunde misiunii Universității de a consolida schimbul de valori prin cooperare internațională, pentru afirmarea apartenenţei la Spaţiul European al Învăţământului Superior şi la Spaţiul European al Cercetării.

În final, aș dori să ne spuneți ce mesaj aveți pentru tinerii care se gândesc să aleagă UVVG?

Drumul academic pe care ai pășit este doar începutul unei călătorii minunate! Pășește cu curaj și încredere! Iar pentru cei care încă nu s-au alăturat marii familii a UVVG, le transmit că întreaga comunitate academică a prestigioasei Universități ”Vasile Goldiș” îi așteaptă cu bucurie și nerăbdare să le împărtășească toate tainele minunatei profesii pe care și-au ales-o!

a consemnat Răzvan Pop