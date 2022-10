Formare profesională în Europa pentru elevi și cadre didactice de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Șimleu Silvaniei

Programul Erasmus + prin acțiunea VET (Vocational Educational and Training) oferă oportunităţi pentru elevii și profesorii din învăţământul vocaţional (şcoli profesionale, licee şi şcoli postliceale) de a se forma profesional şi de a dobândi experienţă la locul de muncă, experienţă care să le permită de asemenea, dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe de comunicare într-o limbă străină.

Cel mai recent proiect de acest fel, derulat la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” s-a intitulat Formare profesională în context European. Proiectul a fost finalizat în luna august a acestui an și s-a desfășurat pe o perioadă de doi ani, fiind implicați 30 de elevi de la profil servicii, domeniul economic, clasele a X-a și a XI-a, iar mobilitățile au avut loc în Valencia-Spania și Braga-Portugalia. În implementarea proiectului, am avut o colaborare foarte bună cu organizațiile intermediare din cele două țări, Esmovia și BragaMob, care au plasat elevii în companii cu profil adecvat domeniului de pregătire al participanților.

În prezent, colegiul nostru deține acreditare Erasmus+ care ne permite accesarea fondurilor necesare demarării unor proiecte de mobilitate în domeniul profesional și tehnic. Aceste fonduri vizează realizarea unor stagii de pregătire practică pentru elevi și activități de formare pentru cadrele didactice, în țări din Uniunea Europeană, anual, până în anul 2027. Conform obiectivelor stabilite, vom trimite în fiecare an școlar câte 30 de elevi de la toate profilurile școlii, la stagii de practică în companii din alte țări europene și câte 5-7 cadre didactice la activități de formare: cursuri de formare profesională, activități de tip job shadowing sau schimb de experiență.

Primul proiect în cadrul acreditării se va derula pe parcursul acestui an școlar și avem prevăzute trei fluxuri de mobilități a câte trei săptămâni fiecare: 14 elevi de la profil servicii, din clasele a XI-a vor efectua stagiul de pregătire practică la agenți economici din Braga, Portugalia, 8 elevi de la profil tehnic-electronică și automatizări din clasa a XI-a vor efectua stagiul de pregătire practică în localitatea Paphos, Cipru și alți 8 elevi de la același profil în Mallow, Irlanda. Prin aceste proiecte dorim să asigurăm șanse egale tuturor elevilor eligibili, astfel că vor fi incluși în proiect și elevi cu CES (Cerințe Educaționale Speciale) sau elevi cu oportunități reduse care provin din medii sociale dezavantajate, pentru care programul Erasmus+ oferă sprijin financiar suplimentar.

Obiectivele propuse pentru aceste mobilități sunt: dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor noștri în acord cu cerințele de pe piața muncii europene, dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză și inițierea într-o altă limbă europeană, dezvoltarea unor abilități de viață specifice secolului XXI: autonomie, independență, digitalizare, spirit antreprenorial, creșterea capacității de adaptare la schimbările care se produc la nivelul pieței muncii și în societate.

În luna mai, cinci cadre didactice vor participa la cursul de formare The German Dual System of Vocational Education and Training, în Berlin-Germania, această mobilitate fiind importantă și necesară prin prisma faptului că începând cu acest an școlar avem elevi care studiază în sistem dual în cadrul învățământului profesional.

Experienţa profesională şi culturală dobândită, entuziasmul, motivaţia de a produce schimbarea spre mai bine, vor fi baza acţiunilor noastre viitoare.

Se spune că Erasmus+ schimbă vieți și deschide minți! Haideți să vedem ce spun elevii:

„Stagiul de practică Erasmus+ a reprezentat pentru mine o experiență inedită cu activități ce nu ar fi fost posibile în afara proiectului. Consider că, acest proiect a avut un impact major asupra dezvoltării mele personale și profesionale. Am avut plăcerea să cunosc și să lucrez alături de persoane minunate, prietenoase și cu o mare dorință de a mă face să mă simt ca și acasă, care m-au ajutat sa înțeleg mult mai bine domeniul în care urmează să activez și totodată, să îmi îmbunătățesc aptitudinile lingvistice. Pe lângă acestea, am avut parte și de vizite culturale ce mi-au oferit ocazia să descopăr cultura și să înțeleg diveristatea acestei țări extraordinare. Mă bucur că am avut șansa de a participa la acest proiect!” – Nicoleta Văsăliuț, elevă participantă în mobilitatea din Braga-Portugalia

„Portugalia, o țară plină de frumuseți și oameni minunați! Experiența în cadrul proiectului Erasmus+ a fost una peste așteptările mele. Îmi doream din toată inima să știu că am făcut și eu ceva deosebit prin munca depusă la școală, arătându-le celor care nu credeau în mine, contrariul. Cele mai frumoase clipe trăite acolo au fost cele legate de vizitele culturale care mi-au dat ocazia să observ arhitectura portugheză și oamenii locului. M-a impresionat faptul că persoanele pe care le-am cunoscut de-a lungul șederii noastre în Portugalia, s-au dovedit a fi deosebit de primitoare, dornice să ne ajute să parcurgem cu brio acest drum lung de 3 săptămâni departe de casă. Am vizitat Lisabona sau Lisboa cum se spune în portugheză, unde am admirat arhitectura specifică și am aflat informații interesante despre istoria acestui oraș Vizita la Porto a fost de asemenea una specială prin imaginile de vis oferite de râul Douro cu cele 6 poduri spectaculoase care îl traversează. Întreaga experiență din Portugalia, inclusiv stagiul de practică unde am învățat foarte multe lucruri utile din domeniul economic, contabilitate, a fost una de neuitat. În concluzie, dacă îți doreși cu adevărat ceva remarcabil, muncește, încearcă-ți puterile, ieși din zona de confort și vei vedea că, efortul tău va da roade. – Radu Pop, elev participant în mobilitatea din Braga-Portugalia

prof. cosilier școlar Camelia Bîrsan – responsabil diseminare proiect

prof. Alina Brăban – responsabil proiect