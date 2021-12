Erasmus +, programul care pune Liceul Tehnologic ‘’Octavian Goga’’ în topul liceelor din țară

De peste 30 de ani, programul Erasmus+ le oferă mobilități educaționale celor implicați într-o forma de învățământ. Asta înseamnă o șansă de a evada într-un loc nou, plin de străini, unde elevii au posibilitatea de a afla o mulțime de lucruri, de a învăța și a experimenta activități inedite. Ultimii cinci ani, pentru liceul din Jibou, au adus o mulțime de activități în cadrul acestui program și a oferit, celor peste 100 de elevi participanți în mobilitățile Erasmus+, posibilitatea de a descoperi valorile acestui program.

Probabil că mulți se întreabă ce înseamnă pentru acești copii proiectele Erasmus+. Pe lângă zecile de teme abordate, informații și experiențe noi, Erasmus+ este locul perfect de a cunoaște și a te cunoaște, de a-ți pune pe gânduri propria realitate, de a îmbrățișa și a accepta diversitatea, locul unde au șansa de a descoperi că de la stereotipuri la prejudecăți nu e decât un pas și că prea puțin au conștientizat acest lucru.

Dincolo de tema proiectelor, lucrurile pe care copiii le pot dobândi în cadrul acestor schimburi de experiență, sunt strâns legate de dezvoltarea personală, care vine din mai multe direcții. De asemenea, le dezvoltă încrederea pe care încep să și-o construiască în sine, le dezvoltă cunoștințele lingvistice, relațiile construite cu oameni din alte țări, îi ajută să scape de unele prejudecăți și să descopere toate acele experiențe minunate legate de alte culturi, obiceiuri, oameni etc.

Impactul Erasmus+ a depășit cu mult estimările, drept dovadă că de la an la an, Uniunea Europeană acordă bugete tot mai mari pentru acest program. Apropierea atâtor oameni din culturi diferite, învățarea relaxata bazată pe experimentarea proprie,suportul acordat mediului înconjurător, importanța sportului,a artelor,impactul rețelelor sociale,discriminarea, acceptarea diversității internaționale și integrarea bunelor practici din schimburile de experiență, sunt principii de bază în acest program și pilonii cei mai importanți pentru o schimbare pozitivă.

Calitatea muncii depuse în cadrul proiectelor Erasmus+ derulate în ultimii ani la Liceul Tehnologic ‘’Octavian Goga’’ din Jibou, și modul în care au fost coordonate și realizate, prin coordonatorul lor, prof. Nagy Melinda, a fost recunoscută și la nivel national. În acest an, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație a acordat Premiul I la nivel național, la categoria proiectelor dedicate școlilor gimnaziale, doamnei prof. Nagy Melinda, pentru proiectul ‘’Outdoor Learning-Real Learning!’’.

De asemenea, Liceului Tehnologic ‘’Octavian Goga’’ i-a fost acordat titlul de școală eTwinning și acreditarea Erasmus+ în domeniul educației școlare pentru perioada 2021-2007. Prin acest proiect K1, urmează ca în fiecare an școlar, până în anul 2027, să se efectueze trei mobilități: un curs de formare pentru doi profesori, un job shadowing pentru doi profesori și o mobilitate pe termen scurt pentru un grup de șase elevi si un profesor însoțitor.

Prima activitate în cadrul acestui proiect K1, cea de job shadowing, se va desfășura în perioada 28 martie – 1 aprilie în Treilliers (Franta). Cei doi profesori selectați, Pop Adriana – prof. de limba și literatura română și Muntean Marius – prof. de educație fizică și sport, vor observa activitățile educaționale și pedagogice, metodele de rezolvare a conflictelor, prevenirea bullying-ului și alte activități extrașcolare desfășurate la College Prive Helder Camara din Treilliers.

A fost o toamnă încărcată și din punct de vedere al mobilităților. Prima mobilitate s-a desfășurat în perioada 25-29 octombrie în Barcelona, unde a avut loc al treilea schimb de grupuri de elevi pe termen scurt, în cadrul proiectului ‘’Reading for Life’’. Tema acestei întâlniri a fost ‘’Living together’’. La această mobilitate au participat cinci elevi și trei profesori de la liceul jibouan: Chis Erika, Pop Carla, Sava Darius, Temeș Gabriel din cls. a VIII-a A, Sziklavari Katalin din cls. a VIII-a B, prof. Nagy Melinda – coordonatorul proiectului, prof. Mureșan Daniel – director și prof. Bârjac Gabriel – ed. fizică și sport. Pe parcursul celor cinci zile de activități, elevii au avut posibilitatea de a învăța despre diversitatea culturală, gastronomică și istorică. Elevii au participat la cursuri de limba catalană, la un concurs de fotografie, work shop de graffiti, activități legate de angajamentele civice și drepturile omului și o mulțime de lecții outdoor de istorie, cultură și artă, unde au putut vedea numeroasele atracții pe care le oferă Barcelona (Palatul Guell, Sagrada Familia, Palatul Montjuic, Piața Gaudi, Spitalul Sant Pau, Parcul Ciutadella etc).

A doua mobilitate s-a desfășurat în Santa Cruz (Tenerife), în perioada 15-19 noiembrie, unde a avut loc primul schimb de elevi pe termen scurt în cadrul proiectului ‘’Click on e-CLIL’’. La această mobilitate au participat șase elevi și doi profesori: Talpoș Krisztina din cls. a VI-a B, Bogdan Cynthia, Sziklavari Katalin din cls. a VIII-a B, Sava Darius, Temeș Gabriel, Greblă Ovidiu din cls. a VIII-a A, prof. Nagy Melinda – coordonatorul proiectului și prof. Bârjac Gabriel – educație fizică și sport. Tema acestei întâlniri a fost ‘’Discover our world’’, iar copiii au participat la o multitudine de activități interesante. Pe lângă activitățile prevăzute în program (lecții CLIL despre cultura, istoria, geografia și gastronomia locală), elevii au avut șansa de a descoperi farmecul insulei Tenerife, prin vizitele făcute pe vulcanul Teide (cel mai inalt vulcan din Europa – 3718 m), Parcul Național Teide, plaja Los Cristianos, La Laguna, Parcul Național Anaga, Muzeul de istorie și arheologie, House of Carnival etc, multe dintre acestea fiind incluse în patrimoniul UNESCO.

Anul 2021 se termină cu regretul că timpul a fost prea scurt în aceste mobilități si cu speranța că unii dintre elevi se vor revedea în mobilitățile viitoare, care se vor desfășura în perioada februarie-martie 2022 în Litija (Slovenia), Velfjord (Norvegia) și Vilnius (Lituania). În cadrul acestor mobilități, alti 16 elevi vor descoperi farmecul programului Erasmus+.

Pentru toate aceste lucruri, Liceul Tehnologic ‘’Octavian Goga’’ din Jibou, prin coordonatorul acestor proiecte, prof. Nagy Melinda, va încerca să ducă mai departe tradiția și spiritul Erasmus+, ca să poată oferi cât mai multor copii ai acestei școli, șansa de a învăța despre valorile programului Erasmus+.

Mulțumim pe această cale tuturor celor care și-au adus contribuția la buna desfășurare a acestor proiecte, domnului director Mureșan Daniel pentru sprijinul acordat și tuturor copiilor pentru entuziasmul cu care s-au implicat în activități.

Echipa de proiect

