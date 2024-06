Episcopia Sălajului l-a desemnat pe Marian Albert „Profesorul anului”

Zilele trecute, sub preşedinţia Preasfințitului Părinte Petroniu, la sediul Episcopiei Sălajului a avut loc întrunirea Comisiei de evaluare a dosarelor profesorilor de religie, în vederea acordării titlului de „Profesorul anului”. Distincția este acordată de Episcopia Sălajului, în fiecare an, pe baza unei evaluări complexe, care implică analiza activităţii de către profesori, preoţi, Consiliul consultativ al profesorilor de religie şi Comisia de concurs organizată la nivelul Centrului Eparhial. În ultima etapă de evaluare au intrat dosarele următorilor candidaţi: Marian Albert, Dana Rus, Anca Șulumete, Tiran Marinela, Gârboan Mihaela. Din comisia de evaluare au făcut parte părintele consilier cultural Mihai Dobocan, părintele inspector pentru cateheză parohială Ioan-Sergiu Gaga, inspector şcolar Mioara Gudea, preot Călin Mateiu, preot Petru Brisc, profesor Florin Lazăr, profesor Dan Moșincat și profesorul Marcel Petrean. În urma analizei activităţii desfăşurate în acest an şcolar şi a votului celor prezenţi, profesorul Marian Albert a fost desemnat „Profesorul anului” .

