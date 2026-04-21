Elevul Roland Petrean, rezultat remarcabil la International Advanced Tournament in Informatics

Elevul Colegiului Național „Silvania” din Zalău, Roland Petrean, surprinde din nou datorită rezultatelor obținute. Ministerul Educației a anunțat că elevii români au obținut șase medalii de aur și două de argint, la cea de-a 17-a ediție a competiției International Advanced Tournament in Informatics, desfășurată în perioada 15-17 aprilie 2026. Echipa de juniori a fost alcătuită din:

Danciu Traian, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București (locul I) – medalie de aur;

Nemțișor Andrei, Colegiul Național „Costache Negruzzi” / Infogym „Hai la Olimpiadă”, Iași (locul II) – medalie de aur;

Boac Mihai Cosmin, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București – medalie de aur;

Pipernea Radu, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București – medalie de argint.

Felicitări, de asemenea, echipei de seniori:

Voicu Mihai-Valeriu, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București (locul II) – medalie de aur;

Neculau Rareș-Andrei, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Galați – medalie de aur;

Rebengiuc Mircea Maxim, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București – medalie de aur;

Petrean Roland, Colegiul Național „Silvania” din Zalău – medalie de argint.

IATI 2026 s-a desfășurat online. Loturile țării noastre au susținut proba în București, la Colegiul Național „Grigore Moisil” din sectorul 6 al capitalei.