Doi tineri din Sâg, cercetați după ce au furat un televizor

ineri s-au aventurat, în miez de noapte, într-o „misiune” care nu le-a adus nimic bun, iar fapta lor i-a adus în vizorul autorităților.

În vârstă de 20 și 26 de ani, cei doi, ambii din comuna Sâg, au jefuit o locuință în urmă cu mai bine de o săptămână, iar ulterior, luni seară, au fost identificați de polițiști, fiind bănuiți de furt calificat.

În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că, la data de 10 aprilie, în jurul orei 23, aceștia ar fi pătruns, prin forțarea ușii de acces, într-un imobil din comuna Sâg, de unde ar fi sustras un televizor, provocând un prejudiciu de 1.300 de lei.

În urma activităților desfășurate, bunul a fost recuperat și predat persoanei vătămate, astfel că prejudiciul a fost acoperit în totalitate.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.