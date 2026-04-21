O sticlă de băutură l-a adus pe un zălăuan în arest

Un zălăuan de 35 de ani a fost reținut luni de polițiști, după ce a fost bănuit de furt.



În cursul săptămânii trecute, polițiștii din Zalău au fost sesizați de către agentul de securitate al unui magazin din municipiu cu privire la faptul că a surprins o persoană de sex masculin care a sustras o sticlă de băuturi alcoolice.

În urma activităților desfășurate, a fost stabilită identitatea bărbatului, iar în baza probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.

Bărbatul va fi prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea dispunerii altor măsuri preventive.