Elevii sunt în vacanţă până pe 9 ianuarie

Vacanţa de iarnă este aşteptată an de an cu sufletul la gură de către toţi elevii, mai mari sau mai mici. Nu e vorba doar de zilele libere ci şi de „avalanşa” de sărbători, activităţi şi obiceiuri, care produc bucurie, şi nu trebuiesc uitate nici cadourile specifice perioadei. Elevii au intrat în vacanţă de ieri, după finalizarea cursurilor, urmând să se întoarcă la şcoală pe data de 9 ianuarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei. Pentru prima dată structura noului an şcolar include cinci module de învăţare şi cinci vacanţe.

Următoarea vacanţă, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, este programată în perioada 6 – 26 februarie 2023. Programele „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe nu se planifică în acelaşi interval de cursuri. Prin excepţie, la clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro