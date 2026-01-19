Ediția a III-a a Concursului „Matematica – plăcerea mea”: Sute de minți sclipitoare s-au întrecut la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou, Sălaj

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou a reconfirmat, sâmbătă, 17 ianuarie, statutul său de gazdă a performanței, organizând ediția a III-a a concursului județean „Matematica – plăcerea mea”. Evenimentul, devenit deja o tradiție, a transformat comunitatea locală într-un centru al gândirii logice și al entuziasmului tinerilor matematicieni.

La startul acestei ediții s-au aliniat 339 de elevi din clasele III-VIII, provenind de la școli și licee partenere din întreg județul Sălaj. Notabilă a fost și prezența competitorilor sosiți de la Târgu Mureș, fapt ce subliniază prestigiul crescând al acestei competiții de la an la an.

Felicitări elevilor pentru curajul de a accepta provocarea numerelor și pentru spiritul de competiție demonstrat. Sunteți mândria școlilor voastre!

Adresăm felicitări calde cadrelor didactice care i-au îndrumat pe acești copii. Dedicarea dumneavoastră este cea care transformă o disciplină riguroasă într-o adevărată pasiune pentru elevi.

Felicitări părinților pentru efortul de a-i susține și de a-i încuraja pe drumul cunoașterii. Prezența dumneavoastră alături de ei este esențială pentru succesul lor viitor.

Un gând de recunoștință se îndreaptă către doamna inspector prof. Radu Niculina, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, care a fost alături de elevi și cadrele didactice, sprijinind prin prezența domniei sale calitatea și bunul mers al acestei competiții.

Organizarea impecabilă a ediției a III-a a fost asigurată de o echipă de cadre didactice de excepție, care au gestionat cu succes acest concurs: prof. Barburaș-Pacurar Cătălin, prof. prof. Ciurbe Mariana, prof. Mirșidan Dan, înv. primar doctor Vereș Sanda, prof. înv. primar Briglezan Loredana, prof. înv. primar Ciurte Amelia, prof. înv. primar Dobrinean Ligia, prof. înv. primar Roja Andreea Nicoleta, prof. înv. primar Șolomonean Crina, prof. Mureșan Ramona Mihaela, prof. Petric Patricia.

Ediția a III-a a concursului „Matematica – plăcerea mea” rămâne o filă de succes în istoria Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” Jibou, demonstrând că pasiunea pentru învățare nu cunoaște granițe.

Echipa organizatoare

