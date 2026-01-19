Carambol cu patru autoturisme pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău

Un accident rutier a avut loc luni după-amiază pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău, în proximitatea cinematografului Scala. Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la evenimentul rutier, iar ajunși la fața locului, oamenii legii au efectuat verificări.

O șoferiță care se îndrepta spre centrul municipiului Zalău nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de autoturismul care circula în fața sa, intrând în coliziune cu acesta.

În urma impactului, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat în mașina care îl preceda, iar aceasta, la rândul său, a intrat în coliziune cu un al patrulea autoturism.

Din fericire, în urma evenimentului rutier nu au rezultat victime. Totodată, toți cei patru șoferi implicați au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative.