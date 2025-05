Echipa Money Flow de la API Zalău, în finala națională a competiției Gen-E 2025

Elevii Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, reuniți sub numele de echipă Money Flow, reprezentată de elevii clasei a XI-a C: Giugium Vlad, Meseșan Silviu, Nechita Adelina, Iancău Andreea, Conțiș Gabriel și Berbecar Alex, sub coordonarea profesoarei Gozman Daniela Flavia, au fost selectați pentru a participa la finala națională a competiției de antreprenoriat Gen-E 2025, organizată de Junior Achievement România.