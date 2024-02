Echipa de robotică a CNS Zalău, din nou pe podium

Un nou rezultat notabil a obținut echipa de robotică „CNapSys” a Colegiului Național „Silvania” din Zalău. Tinerii programatori s-au clasat pe locul trei la o competiție desfășurată recent și au urcat pe locul III la nivel regional. Acest rezultat a propulsat echipa în semifinalele concursului național de robotică „ FIRST Tech Challenge”. „Datorită rezultatelor bune în meciuri și locului din clasament, am reușit să ne calificăm la Naționala FIRST Tech Challenge, care va avea loc la Iași, la finalul lunii martie. Dorim să adresăm mulțumiri speciale echipelor din alianțe, pentru ajutorul și efortul depus, concurenților care ne-au vizitat standul și au participat la activitățile noastre, participanților, mascotelor care ne-au adus zâmbetul pe buze și voluntarilor care au avut răbdare pentru milioanele noastre de întrebări. Mulțumim Colegiului nostru pentru susținerea acordată de-a lungul acestui, sponsorilor și partenerilor noștri care ne-au susținut pe plan financiar”, este mesajul echipei.

