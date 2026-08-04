După contestații, a crescut numărul profesorilor titularizați

Rezultatele după contestații, obținute de către cadrele didactice care au susținut, în data de 21 iulie 2026, proba scrisă din cadrul Concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2026, au fost publicate de către Ministerul Educației și Cercetării și de către Inspectoratul Școlar Județean Sălaj în data de 4 august 2026, ora 10.

La nivelul județului Sălaj, dintre cei 556 de candidați, nici un candidat nu a avut lucrarea anulată în Centrele de Evaluare din țară. Iniţial, dintre cei 556 de candidați, au obținut note între 7 și 10 un număr de 303 candidați.

Dintre cei 556 de candidați, 118 candidați au depus cereri de contestații. În urma reevaluării lucrărilor scrise, 319 candidați au obținut note între 7 și 10 (57,37 %.).

• Astfel, procentul notelor peste 7 (șapte), după contestații este 57,37% (319 candidați), față de 54,5% (303 candidați), înainte de contestații. În anul 2025, procentul final a fost 42,63%.

• Numărul candidaților cu note între 5 și 6,99, după contestații este de 175 candidați (31,47%), față de 178 candidați (32,01%), înainte de contestații.

• Procentul notelor sub 5, înainte de contestații a fost 13,49% (75 de candidați), iar după contestații a scăzut la 11,15 % (62 candidați).

• Nu s-au înregistrat note de 10. Cea mai mare notă este 9.65, notă obținută la disciplina Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii.

La nivel național, procentul notelor peste 7 a crescut, după contestații, de la 51,04%, la 54,41%. În 2025, procentul final a fost 43,52%.

Rezultatele finale au fost afișate în data de 4 august 2026, la sediul Inspectoratului Școlar Județean și pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se va realiza în ședințe publice, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, în zilele de 5 și 6 august 2026.

M. S.

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