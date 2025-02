Două decenii de educaţie cu pasiune

Miercuri, 26 februarie 2025 am aniversat 20 de ani de „Step by Step” în Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” din Zalău, 20 de ani de povești, de visuri împlinite, de copii care au crescut frumos, purtând în suflet lecțiile primite aici. Sunt două decenii în care fiecare dimineață a început cu un zâmbet, cu o îmbrățișare și cu dorința de a face mai mult, de a fi mai buni.

Totul a început cu o viziune. Acum 20 de ani, domnul director Gavril Topan a crezut în acest vis și a făcut primii pași pentru ca „Step by Step” să prindă rădăcini în școala noastră. În anul școlar 2004- 2005, domnul director Gheorghe Popescu a anunțat cu bucurie existența primei clase Step by Step, avându-le alături pe doamnele învățătoare Maria-Stela Ciupe și Maria Șandor– cele care au dat viață acestei alternative educaționale și au plantat semințele unui nou mod de a crește copii. De atunci, anii s-au scurs frumos, încărcați de emoție și dăruire.

Am sărbătorit alături de toți cei care au contribuit, au sprijinit și au susținut această alternativă educațională: viceprimarul municipiului Zalău – domnul Teodor Bălăjel, viceprimarul municipiului Zalău – domnul Nicolae Fazakas, inspectorul școlar general – prof. Gheorghe Bancea, inspectorul școlar general adjunct – prof. Corina Forț, inspectorul școlar general adjunct – prof. Ervin Faluvegi, directorul CCD Sălaj – prof. Mirel Matyas, inspectorul școlar pentru învățământ primar și alternative educaționale – prof. Zamfira Câmpean, inspectorul școlar pentru dezvoltarea resurselor umane – prof. Eleonora Marinkas, doamna directoare a Bibliotecii Județene Sălaj – Mariana Marian. Mulțumim tuturor celor care au răspuns invitației noastre, doamnelor directoare de la grădinițele partenere, foștilor noștri colegi, părintelui Marius Sabău de la Biserica „Sf. Vinere” din Zalău, și, nu în ultimul rând, părinților care au avut mereu inima deschisă spre alternativa „Step by Step”.

Acest eveniment special a coincis cu „Sărbătoarea celor 100 de zile de școală”, sărbătoare specifică alternativei educaționale „Step by Step”. De la începutul anului școlar, copiii din clasele „Step by Step” numără zilnic zilele de școală, până la cea cu numărul 100, care devine o încununare a muncii și progresului acumulat de fiecare copil în parte. Prin această sărbătoare, învățarea se îmbină armonios cu jocul, iar copiii sunt încurajați să privească școala ca pe un mediu prietenos, în care fiecare reușită este celebrată.

La mulți ani, „Step by Step”!

La mulți ani tuturor celor care, cu sufletul, prezența și implicarea lor au făcut posibilă această poveste minunată!

La mulți ani, echipa Maniu!

Cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău