Cursuri suspendate 14 zile în corpul A al Școlii „Mihai Eminescu” din Zalău

În urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență Sălaj desfășurată online, în data de 23 septembrie 2020, au fost adoptate următoarele:

– Se aprobă suspendarea cursurilor claselor care își desfășoară activitatea în corpul de clădire A din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” din municipiul Zalău și anume clasele I C, II C, III D, IV B, V A, V B, V C, V D, V E, V F, VI A, VI B, VI C, VI D, VI E, VI F, VI G, VII A, VII B, VII C, VII D, VII E, VII F, VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E pentru o perioadă de 14 zile respectiv intervalul 23. septembrie – 6 octombrie 2020.

– Clasele care își desfășoară cursurile în corpul de clădire B al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” din municipiul Zalău, rămân pe scenariul de funcționare 1 (VERDE), conform Hotărârii CJSU nr. 29 /18 septembrie 2020.

– Şcoala Gimnazială „Traian Creţu” din localitatea Năpradea, începând cu data de 23 septembrie a.c. funcționează conform scenariului 1 (VERDE).

În momentul de față, în județul Sălaj, din totalul de 110 scoli cu personalitate juridică, o școală funcționează după scenariul galben (comuna Românași), 107 scoli funcționează după scenariul verde, iar două școli funcționează partial după scenariul verde (a fost suspendată activitatea în corpul de clădire A, din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Zalău, cu clasele menționate și Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu Zalău”).