COMUNICAT DE PRESĂ

Se spune că tot ce e frumos se termină…

La fel s-a întâmplat și în cazul proiectului nostru, „Împreună spunem NU bulliyng-ului!”, proiect de tineret confinanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sălaj, organizat de Colegiul Tehnic„Alesandru Papiu Ilarian” și Asociația API LYCEUM Zalău, proiect care iată, a ajuns la final.

A fost frumos pentru că în realizarea proiectului s-au implicat oameni minunați, oameni care și-au răpit din timpul lor atât de prețios pentru a fi alături de noi în implementarea activităților, oameni care ne-au împărtășit, cu professionalism, o parte din experiența lor în acest domeniu, oameni pe care i-am simțit alături de noi în drumul spre atingerea obiectivelor propuse. Ne referim la partenerii noștri, cărora le mulțumim pentru tot!

A fost frumos pentru că au existat fetele noastre deosebite, 50 la număr, informate și formate pentru a oferi consultanță în domeniul bulliyng-ului, fete alături de care am trăit emoții și am descoperit ce înseamnă să vrei să schimbi atitudini și mentalități în comunitatea noastră școlară, așa diversă cum e ea. Fără voi, fetelor, nu s-ar fi putut realiza nimic!

A fost frumos pentru că am obținut rezultatele care concretizează efortul nostru comun și amintesc aici doar materialele de promovare (broșurile, flyerele, calendarele, mapele personalizate etc) sau filmul de prevenire, toate utilizate în cadrul campaniei de informare realizată online la nivelul comunității școlare de la API.

Dacă mai adăugăm aici toate momentele, petrecute împreună, momente în care am râs, am muncit, am dezbătut, ne-am contrazis sau am ajuns la un compromis, am învățat unii de la alții, ajungem la o singură concluzie: a fost mai mult decât FRUMOS!!!

Câteva mesaje de ale fetelor participante la proiect confirmă toate cele afirmate mai sus.

„Am decis să mă alătur proiectului ”Împreună spunem NU bullying-ului!”, deoarece nu numai că am văzut persoane care au trecut prin asta, ci am fost una dintre ele. Consider că fiecare dintre noi ar trebui să nu treacă cu vederea o astfel de acțiune, ci să ajute. Acest proiect m-a făcut să realizez că alături de oamenii potriviți și cu un strop de curaj pot face lumea un loc mai bun. De aceea, alături de colegele mele vreau să clădesc o lume în care fiecare om să se simtă în siguranță. ”- OANA TRIFAN, clasa a X-a A

„Am decis să fac parte din acest proiect, doarece problema bullying-ului este tot mai întâlnită în zilele noastre, ajungând de o amploare alarmantă, atât în rândul tinerilor și nu numai. Consider că participând la sesiunile de informare, am ajuns să înțeleg mai bine de ce recurg unele persoane la acest comportament și am aflat cum ar trebui să ajut o victimă într-un moment critic. Din punctul meu de vedere, aceste proiecte sunt necesare la nivelul fiecărei școli, întrucât doar prin implicarea tuturor elevilor, acest fenomen poate fi mai bine înțeles. Fiecare dintre noi ar trebui, la un moment dat să ne punem în locul celui agresat, cât și a celui care agresează pentru că doar așa vom putea înțelege că este mai bine să fim buni, empatici și altruiști.”- EMA ALMAȘ, clasa a X-a A

„Am decis să iau parte la acest proiect deoarece, vreau să fiu una din “vocile” care schimbă ceva în viața adolescenților, elevilor, viitorilor adulți de mâine. Mereu am vrut să ajut și datorită acestui proiect am avut această oportunitate de a mă implica. Este esențial să fim un suport de sprijin pentru victimele bullying-ului. Cred în a doua șansă și consider cei care manifestă un astfel de comportament trebuie înteleși și ajutați, la fel ca și victimele bulliyng-ului. În cadrul acestui proiect, am învățat că, NIMENI NU ESTE SINGUR. Victimele trebuie să fie conștiente că nu este o rușine să își împărtășească trăirile pentru că se pot baza întotdeauna cei din jur. Pentru orice problemă există o rezolvare. Nu trebuie să sufere o persoană un timp îndelungat, pentru că azi a fost o zi rea pentru mine.” -FLAVIA SABOU, clasa a X-a B

„Există lovituri care se văd, răni care pot fi pansate, dar există și lovituri, răni care nu știu să strige după ajutor. Prin implicarea mea în acest proiect mi-am dorit să iau atitudine în fața acestui fenomen și să devin una din vocile care spun NU bulliyng-ului! Eu personal am învățat singură să trec peste momentele în care am fost o victimă a bulliyng-ului și să gestionez sentimentele de rușine care rămân mult timp și a fost un proces dificil și anevoios, așa că îmi doresc să devin una dintre persoanele care îi pot ajuta pe ceilalți să nu treacă singuri printr-o astfel de experiență, iar acest proiect mi-a oferit această șansă”- CRISTINA COLCER, clasa a X-a E

Profesor consilier școlar

Aniela Lung