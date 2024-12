Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Speranța” Zalău – ambasador al solidarității

3 Decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități este marcată începând cu anul 1992, când a fost proclamată ca atare de Adunarea Generală a ONU. Tema din acest an a Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități este „Amplificarea leadershipului persoanelor cu dizabilități pentru un viitor incluziv și durabil”. Totodată, prin adoptarea în această zi a culorii violet, devenim ambasadori ai incluziunii și egalității pentru persoanele cu dizabilități.

La nivel internațional, această zi este prilej de conștientizare și sensibilizare a opiniei publice cu privire la avantajele care ar rezulta din integrarea persoanelor cu dizabilităţi în viața socială, politică și culturală a fiecărei țări. Este ziua în care promovăm, în rândul comunității, înțelegerea problemelor legate de dizabilitate. Este ziua în care susținem demnitatea și drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Și ar trebui să fie ziua în care să-i percepem ca pe ai noștri, să-i sprijinim, să răspundem ca oameni și ca societate nevoilor lor. Cu siguranță și noi ca oameni, și autoritățile publice putem face mai mult și trebuie să facem mai mult pentru a le asigura șanse egale acestor semeni ai noștri.

Conform statisticilor raportate la 30 iunie 2024 de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, suntem solidari cu 942.889 persoane cu dizabilități ce trăiesc în România, reprezentând 4,32% din populația României, respectiv cu 16.884 persoane cu dizabilități ce trăiesc în județul Sălaj.

Legea Nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități stipulează următoarele tipuri de handicap: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, asociat, HIV/SIDA, boli rare. Cea mai mare pondere în rândul adulților din România o ocupă dizabilitatea fizică (218.264 persoane), urmată de cea somatică, mintală și asociată. În ceea ce privește distribuția la nivelul copiilor români, situația este următoarea: 21.769 copii prezintă handicap psihic, 18.496 – asociat, 17.776 – somatic și 10.432-mintal.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Speranța” Zalău este o unitate de învățământ special aflată în subordinea Consiliului Județean Sălaj, respectiv a Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, ce oferă servicii educativ-recuperative unui număr de 181 copii și tineri cu dizabilități intelectuale și asociate, cu vârste cuprinse între 3 și 26 de ani, provenind din Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei și alte localități din județul Sălaj. Pentru că ne dorim ca dreptul la educație și la șanse egale să nu fie doar la nivel declarativ, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj reușim să asigurăm transportul înspre și de la școală a 64 de elevi navetiști. În ultimii 3 ani școlari am întreprins demersurile necesare și am obținut din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar certificarea calității serviciilor oferite. Totodată, am autorizat formațiuni de studiu de nivel preșcolar, primar, gimnazial și profesional cu predare în limba maghiară. Ne-am adaptat calificările la specificul elevilor și la cerințele pieței muncii, având în prezent calificare nivel 3 industrie textilă și horticultură. Ne-am calificat personalul în lucrul cu elevii cu tulburări din spectrul autist și, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, am înființat și dotat cu echipamente specifice o sală senzorială și am amenajat o sală de clasă conform principiilor învățării structurate. Mereu atenți la nevoile elevilor noștri și ale familiilor lor, am încercat să ne adaptăm și să ne îmbunătățim serviciile oferite.

Problema majoră pentru care încă nu s-au identificat soluții viabile, în pofida eforturilor depuse, este însă cea a spațiului deficitar, în contextul creșterii numărului de beneficiari ce apelează la serviciile școlii. Sperăm însă să fim auziți și sprijiniți, astfel încât zilele internaționale ale persoanelor cu dizabilități din anii următori să fie celebrate într-un spațiu doar al Speranței, suficient să cuprindă toți elevii speciali care au nevoie și apelează la serviciile oferite de colectivul C.Ș.E.I. „Speranța” Zalău!

Să fie cu vești bune pentru elevii C.Ș.E.I. „Speranța” Zalău, pentru familiile acestora, pentru întregul colectiv al școlii și pașii pe care îi facem, fie ei și mărunți, să ne îndrepte spre acea comunitate integratoare, prietenoasă, ce nu lasă pe nimeni în urmă!

prof. Amalia-Raluca Sabău

director al C.Ș.E.I. „Speranța” Zalău