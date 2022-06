Apa în știință

În perioada 29 mai – 3 iunie s-a desfășurat a doua întâlnire a proiectului ERASMUS + ,, ACT LIKE A PRO, PERSEVE H2O” în Portugalia, la Castro Marim, la care au participat profesori și elevi din cele cinci țări partenere. De la Școala Gimnazială nr. 1 Vârșolț au participat două cadre didactice: coordonator prof. Denes Irina și prof. Jozsa Marcela alături de patru elevi: Abel Bartus, Tunde Bartus, Zsofia Dacs, Lorenzo Peter. În prima zi a activității proiectului a avut loc ceremonia de deschidere și prezentările realizate de fiecare școală în cadrul proiectului, după care am vizitat castelul și fortăreața din localitate unde am fost primiți cu multă căldură de către primarul din localitate.

Ziua a doua a fost la fel de interesantă. Am fost în vizită la Casa do Sal unde ne-a fost prezentat modul în care se obține sarea, după care am făcut o vizită la expoziția de produse din sare din localitate și la muzeul sării unde a fost prezentată istoria extragerii sării de sute de ani. În a doua parte a zilei profesorii școlii din Castro Marim ne-au prezentat câteva experimente realizate cu apa și alte substanțe chimice, la care au participat activ toți elevii implicați în proiect.

A treia zi a proiectului, 1 iunie, a coincis cu ziua copilului. O zi minunantă în care parcă am devenit cu toții copii, la ZOOMARINE unde am participat la activitățile demonstrative realizate de către minunatele animale din cadrul parcului, urmând mai apoi să descoperim minunatul peisaj și minunatele animale din cadrul parcului.

Prima parte a zilei de joi a debutat cu o vizită la stația de filtrare a apei ETA-Tavira care deservește 500 de mii de locuitori. Aici s-a discutat despre importanța apei și a fost prezentat modul în care este tratată apa pentru a putea fi dată spre folosință. În a doua parte a zilei elevii au avut parte de un atelier de pictură, unde s-au bucurat de mirajul culorilor. Ziua s-a încheiat cu cina festivă, unde toți participanții au primit diplome de participare, iar directorul școlii a mulțumit tuturor pentru implicarea în activitățile proiectului.

A fost o săptămână de neuitat pentru toți participanții. Mulțumim coordonatorului din Portugalia, Marilia Goncalo.

Jozsa Marcela