Andrei, șeful de promoție și visul copilului din Zalău

Clopoțelul a anunțat încheierea festivității de absolvire a clasei a VIII-a. Soarele e mult prea puternic, dar nu i-a împiedicat pe elevi să se bucure, să plângă, să râdă și să spere. Andrei se numără printre șefii de promoție de la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”. Voiam să-l întâlnesc, să-l descopăr, să îmi spună rețeta succesului. Cine știe, poate rețeta lui va fi urmată și de alții.

Am rugat-o pe directoarea școlii, profesoara Daniela Margin, să mă îndrume către șefii de promoție. Poate puțin agitată din cauza mulțimii, profesoara aproape că m-a luat de mână printre oameni, părinți, prieteni, bunici, cunoscuți, toți veniți să-i felicite pe absolvenții clasei a VIII-a. Profesoara se oprește, iar lângă mine era un tânăr cu părul cârlionțat, elegant, părea echilibrat și emana o privire inteligentă. M-am simțit puțin inhibat, iar asta pentru că mi-am adus aminte de notele mele de la matematică, fizică și chimie. Nu, nici nu vreau să-mi amintesc. Aveam lângă mine un elev de 10, un elev de la care până și eu speram să învăț ceva. L-am rugat să îmi povestească, să îmi spună cum a reușit. Andrei m-a privit, a zâmbit și mi-a spus că secretul succesului există și este foarte simplu: munca. Eram înconjurați de sute de oameni și aveam impresia că suntem pe o insulă pustie, dar asta nu l-a împiedicat pe Andrei Ianchiș să îmi explice că totul ține de voință și de muncă. „Toată lumea știe că talentul fără muncă nu te duce nicăieri. Am muncit mult. Am învățat de mic, dar am tras tare și acum, în clasa a VIII-a. Trebuie să înveți pe tot parcursul școlii, așa o să fie foarte bine”, a punctat Andrei. Tânărul vrea să urmeze cursurile Colegiului Național Silvania. Lui Andrei îi place mult istoria și se gândește la o profesie în domeniul juridic, poate la avocatură sau chiar magistratură. Cine știe, poate peste niște ani, actualul șef de promoție va fi un bun judecător sau procuror, iar în țara asta este nevoie de oameni buni. A, era să uit. Andrei a terminat clasa a VIII-a B, diriginta lui fiind profesoara Diana Iacob.

Alexia și sculptorii de suflete

I-am mulțumit lui Andrei și m-am oprit cu reportofonul lângă colega sa de clasă, Alexia Ciurean. A terminat tot șefă de promoție. Are 10 pe linie. Cum a reușit? Simplu! „Totul a început în clasa a V-a cu sprijinul unor profesori desăvârșiți, dascăli care m-au șlefuit și m-au modelat pentru a ajunge unde sunt acum. Sunt foarte mândră și le sunt recunoscătoare profesorilor mei. Perseverența, cred eu, este cheia succesului”, mi-a spus Alexia. A, era să uit. Înainte de începerea festivității am stat de vorbă cu un alt șef de promoție. Alexandru-Ionuț a terminat clasa a VIII-a C tot la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” și l-a avut ca diriginte pe Cristian Taloș, un apreciat profesor de istorie. L-am întrebat și pe Alexandru care este rețeta lui. „Rețeta este foarte simplă, trebuie doar să înveți, atât. Eu am fost foarte atent și în timpul orelor, este nevoie de atenție. Am muncit în fiecare zi. Îmi place mult matematica. Mă voi duce la Colegiul Național Silvania. Îmi doresc să studiez matematica și informatica”, mi-a explicat Alexandru. Gata, am înțeles, rețeta este foarte simplă și este la îndemâna tuturor, înțelegeți? Poate vă întrebați de ce am stat de vorbă doar cu șefi de promoție de la Școala „Gheorghe Lazăr” din Zalău. Simplu! Pentru că aici am fost invitat la festivitatea de absolvire a clasei a VIII-a. Mult succes tuturor elevilor!