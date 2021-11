Noutăţi numismatice: 100 de ani de la nașterea Regelui Mihai I al României și replică proof după medalia jubiliară Ardealul Nostru

Monedă Aur

Valoare nominală: 500 lei;

Metal: Aur 999/1000;

Greutate: 31,103 grame;

Dimensiune: diametru 35 mm;

Margine: netedă;

Calitate: proof;

Tiraj Maxim: 1000;

Avers: corpul central al Palatului Regal din București, inscripția în arc de cerc „ROMANIA”, stema României, valoarea nominală „500 LEI” și anul de emisiune „2021”.

Revers: portretul Regelui Mihai I al României și inscripțiile în arc de cerc „REGELE MIHAI I” și „100 DE ANI DE LA NASTERE”.

Medalie Aur

Valoare nominală: -;

Metal: Aur 900/1000;

Greutate: 6,55 grame;

Dimensiune: diametru 21 mm;

Margine: inscripționată;

Calitate: proof;

Tiraj Maxim: 10000;

Avers: efigiile regilor Mihai I și Ferdinand I și a domnitorului Mihai Viteazul, suprapuse și orientate către stânga. De jur împrejurul efigiilor se află gravat cu litere majuscule textul „ARDEALUL NOSTRU” şi anii „1601 – 1918 – 1944”. În partea dreaptă, jos, se află litera „R” de la „replică”. Cant inscripționat cu „NIHIL SINE DEO”.

Revers: în mijloc este gravat un cap de acvilă heraldică românească, având în partea de jos scris textul „ROMANIA”. De jur împrejur sunt reprezentate stemele celor 11 judeţe din Transilvania de Nord, redobândită în anul 1944.

BNR a lansat în circuitul numismatic o monedă cu tema 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României şi o replică proof după medalia jubiliară Ardealul Nostru, la preţul de 11.600 lei, respectiv 2.200 lei, fără TVA. Moneda din aur are 31 de grame şi o valoare nominală de 500 de lei. Aversul redă corpul central al Palatului Regal din Bucureşti, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, stema României, valoarea nominală „500 LEI” şi anul de emisiune „2021”. Reversul prezintă portretul Regelui Mihai I al României şi inscripţiile în arc de cerc ,,REGELE MIHAI I” şi ,,100 DE ANI DE LA NASTERE”.

Replica proof după medalia jubiliară Ardealul Nostru este din aur şi are o greutate de 6,5 de grame Aversul reprezintă efigiile regilor Mihai I şi Ferdinand I şi a domnitorului Mihai Viteazul, suprapuse şi orientate către stânga. De jur împrejurul efigiilor se află gravat cu litere majuscule textul „ARDEALUL NOSTRU” şi anii „1601 – 1918 – 1944”. În partea sdreaptă, jos, se află litera ,,R” de la ,,replică”. Reversul are gravat în mijloc un cap de acvilă heraldică românească, având în partea de jos scris textul „ROMANIA”. De jur împrejur sunt reprezentate stemele celor 11 judeţe din Transilvania de Nord, redobândită în anul 1944.

Monedele din aur şi replicile proof după medalia jubiliară Ardealul Nostru sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent. Monedele din aur cu tema 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României sunt însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză şi includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central. Replicile proof după medalia jubiliară Ardealul Nostru sunt însoţite de certificate de autenticitate.

Tirajul maxim pentru moneda din aur este de 1.000 piese, iar pentru replica proof este de 10.000 piese. Monedele din aur cu tema 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României au putere circulatorie pe teritoriul României.

