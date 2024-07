Noutăți filatelice: Municipiul Cluj-Napoca, 1900 de ani de atestare documentară

Romfilatelia a introdus în circulație emisiunea de mărci poștale „Municipiul Cluj-Napoca, 1900 de ani de atestare documentară”.

Cele două mărci poștale ale emisiunii se prezintă ca o autentică și valoroasă recunoaștere istorică a unei localități care este atestată ca fiind unul dintre primele orașe declarate municipiu pe teritoriul României de azi în urmă cu 19 secole. Numele antic Napoca apare în izvoare cartografice latine și grecești. Localitatea este poziționată pe itinerarium pictum (o hartă) numit Tabula Pentingeriana. În geografia lui Ptolemeu este menționată forma Napouka. O localitate cu numele Napoca este prima dată atestată în Dacia nordică între 10 decembrie 107 și 10 decembrie 108 în înscrisul unei borne militare descoperită la Aiton.

Napoca a fost ridicată la rang de municipiu în timpul împăratului Hadrian (municipium Aelium Hadrianum Napoca). Constantin Daicoviciu a indicat în scrierile sale ca an al întemeierii municipiului anul 124. Același an este înscris și în lucrarea Histoire de la Roumanie des origines à nos jours Editura Horvath-Paris, 1970. (autori Constantin Daicoviciu, Ștefan Pascu, Miron Constantinescu).

Reședința provinciei romane Dacia Porolissensis a fost stabilită definitiv la Napoca, localitate ridicată de Marcus Aurelius la rangul de colonie (oraș roman). Septimius Sever îi conferă mai apoi drepturi cetățenești speciale prin atribuirea calificativului de lus italicum. După retragerea romană, centrele urbane, inclusiv colonia Napoca, sunt abandonate, iar izvoarele istorice despre așezare sunt puține și incomplete. Referitor la continuitatea locuirii zonei, pentru prima dată în anul 1173 găsim menționat numele așezării Clus și mai apoi Castrum Clus (1175).

După aproape trei secole, așezarea se transformă vizibil odată cu dezvoltarea meșteșugurilor și a numeroaselor construcții în stil gotic. La anul 1541 când turcii transformă Ungaria în pașalâc, Clujul rămâne cel mai important centru economic, politic și cultural al Transilvaniei, devenită principat autonom sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Așezarea, devenită oraș își va păstra numele de Cluj.

Anul 124, amintit mai sus a folosit în anul 1974 ca fundamentare a aniversării a 1850 de ani de la ridicarea așezării Napoca la rang de municipiu și a schimbării numelui municipiului Cluj în Cluj-Napoca. Evenimentul a fost marcat și în filatelie printr-o emisiune dedicată, în luna aprilie 1974. Menționăm că ipoteza lui Constantin Daicoviciu privind anul 124, a fost supusă unui proces de reanaliză având ca rezultat argumente care presupun atestarea ridicării la rang de municipium a așezării Napoca între anii 117-123 și o concluzie formulate cu prudență „nu există surse în momentul de față care să permită stabilirea datei precise în care localității Napoca i s-a acordat statutul de municipium”.

De menționat că în mediul on-line, în Enciclopedia României și în publicații editate la Cluj-Napoca, toate informațiile înscriu anul 124 ca an al municipiumului Napoca, (vezi și Actual de Cluj: „Cluj-Napoca face 1900 de ani …” 5 ianuarie 2024).

Marca poștală cu valoarea nominală de 5 Lei reproduce imaginea unei pietre de altar cu inscripția NAPOCA (sec. II p. Chr.) alături de reproducerea unei gravuri prezentând o imagine de ansamblu a Clujului la anul 1617.

Marca poștală cu valoarea nominală de 10 Lei reproduce imaginea Pieței centrale din Cluj la anul 1830.

Plicul „prima zi” prezintă în grafica sa imaginea unei fotografii panoramice a Pieței Unirii din Cluj-Napoca.

M. S.

