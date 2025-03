Noutăţi filatelice: Michelangelo Buonarroti, 550 de ani de la naștere

Cu prilejul aniversării unei mari personalități a Renașterii Italiene, Romfilatelia a introdus în circulație emisiunea filatelică „Michelangelo Buonarroti, 550 de ani de la naștere” care are în componența sa o coliță filatelică dantelată și un plic „prima zi”.

Alături de Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti a fost una din personalitățile remarcabile din cea mai înfloritoare perioadă a Renașterii Italiene. Genialitatea sa este reflectată de opere de inestimabilă valoare din universul picturii, desenului și arhitecturii.

S-a născut la 6 martie 1475, fiind al doilea din cei cinci fii ai lui Lodovico di Buonarroti Simoni și ai Francescăi di Neri del Miniato Siena. La 13 ani, pasionat de pictură devine ucenic al celui mai vestit atelier de pictură din Florența aparținând lui Domenico Ghirlandaio. Interesat și de operele sculptate, după un an începe să studieze arta „modelării” pietrei având drept modele statuile aflate în grădina lui Lorenzo de Medici, conducătorul politic al Florenței. Are ocazia să cunoască artiști de seamă care frecventau domeniul acestuia, care devenise un important centru al culturii umaniste.

După o ședere de 3 ani, la familia de Medici, Florența trece printr-o perioadă de instabilitate politică și socială, ceea ce îl determină pe Michelangelo să se stabilizeze la Bologna, unde realizează trei sculpturi pentru catedrala San Petronio. După o perioadă petrecută la Veneția, în anul 1496 (avea 21 de ani), viitorul mare artist, ajunge la Roma unde sculptează pentru Bazilica Sfântul Petru, celebra Pietà, a cărei prezentare îi face pe contemporanii săi să îl considere ca un potențial geniu al artei. Sculptura care întruchipează pe Fecioara Maria, ținând în brațe trupul neînsuflețit al lui Iisus, se află în Bazilica Sfântul Petru din Vatican.

În anul 1501, revenit la Florența, Michelangelo realizează din marmură albă de Carrara, sculptura personajului biblic David, înaltă de peste 4 m, regăsită astăzi la Galleria dell’Accademia din Florența.

În anul 1505, Papa Iulius al II-lea l-a chemat la Roma pentru realizarea unui mausoleu, iar în 1508 i-a încredințat pictura plafonului Capelei Sixtine (capelă construită în vremea pontificatului papei Sixtus al IV-lea, de la care a împrumutat numele). Timp de 4 ani, lucrând singur, a realizat o lucrare magnifică pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați. Eforturile depuse i-au șubrezit sănătatea. O perioadă, artistul se va dedica sculpturii. În timpul papei Paul al III-lea, în anul 1535, Michelangelo este solicitat să picteze peretele estic al Capelei Sixtine, abordând ca temă „Judecata de Apoi”, acoperind o suprafață cu 17 m lățime și 13 m înălțime și a cărei realizare s-a încheiat în anul 1541, după cinci ani de muncă.Din statuile sale monumentale, realizate pentru Florența sau la solicitarea suveranilor Vaticanului, enumerăm câteva creații care provoacă și astăzi uimire și înaltă apreciere: Pietà (Vatican), David (Florența), Mormântul familiei de Medici (Florența), Statuia lui Moise (Biserica San Pietro in Vincoli din Roma), Bacchus (Florența), Madonna (Bruges, Belgia).

Michelangelo Buonarroti a murit la Roma la 18 februarie 1564 (89 ani) și este înmormântat într-o criptă a bisericii Santa Croce din Florența.

Crezul care a călăuzit viața artistului este definit chiar de gândurile lui: „Viața este darul lui Dumnezeu pentru noi. Modul în care o trăim este darul pe care noi îl facem lui Dumnezeu”.

Colița filatelică dantelată reproduce două gravuri ale renumitului artist Octavian Ion Penda: Michelangelo, portret al mărcii poștale cu valoarea de 30 Lei și sculptura Pietà, alăturată mărcii poștale.

Plicul „prima zi”, realizat ca o valoroasă piesă de colecție, are aplicată perechea marcă poștală-vinietă din colița filatelică. Ștampila „prima zi” și desenul-detaliu al plicului „prima zi” se asociază într-un ansamblu grafic care definește valoarea universală a unui artist, maestru al sculpturii, picturii și arhitecturii.

