Noutăți filatelice: Fanteziile florilor

Romfilatelia continuă seria emisiunilor de mărci poștale dedicate Florei și a introdus în circulație o emisiune înscrisă ca o premieră filatelică tematică.

Emisiunea este alcătuită din patru timbre, patru minicoli, un plic „prima zi” și o mapă filatelică specială.

Diversitatea, din mediul natural, se prezintă uneori, aparent, ca rezultat al unui artist creator de forme și culori a căror perfecțiune induce în eroare privitorul care poate atribui unei flori caracteristici puternic percepute ca aparținând altei specii, precum păsările.

Avem de-a face cu o intervenție naturală, fantezistă, a mediului ambiant, și, drept urmare, cele patru mărci poștale cu imagini de o rară frumusețe sunt prezentate sub un titlu de emisiune definitoriu: Fanteziile florei.

Egreta, rățușca zburătoare, papagalul și îngerul sunt imagini reale ale unor specii de flori cunoscute în lumea botaniștilor ca fiind: Orhideea egretă, Orhideea rățușcă zburătoare, Floarea îngerului sau Floarea porumbel, Floarea papagalului. La acestea se adaugă și o floare de o frumusețe aparte Pasărea paradisului.

Orhideea egretă (Habenaria radiata), ilustrată pe timbrul cu valoarea nominală de 4 lei, cunoscută și sub numele de orhideea cu franjuri sau orhideea macara, are un centru lung subțire înconjurat de două franjuri asemănătoare unor aripi.

De nuanță albă, floarea prezintă două petale care sugerează coada unei păsări. Împreună cu o petală centrală, de forma unei torpile, expune vederii corpul „păsării”. Tulpinile sunt împodobite de două sau trei flori și ating la maturitate 15-30 cm.

Floarea provine din Japonia, Coreea, China și Rusia, unde crește în mlaștini și poiene, în zone ferite de lumina directă a soarelui. Florile, apărute la sfârșitul verii, durează până la patru săptămâni.

Orhideea rățușca zburătoare (Caleana major), redată pe timbrul cu valoarea nominală de 6,50 lei, este o plantă de mici dimensiuni, întâlnită în sudul și estul Australiei. Florile acesteia seamănă cu o rață în zbor. Crește pe sol, la umbra pădurilor de eucalipt, precum și în zone mlăștinoase. Rareori este descoperită și în zone montane. Numele ei este împrumutat de la botanistul englez George Cali. Încercările de adaptare a plantei la cultura domestică au dat greș. Planta are o durată de viață scurtă. Insectele care poposesc pe floarea de Caleana sunt prinse ca într-o capcană care le obligă să se zbată pentru a scăpa, asigurând polenizarea florii. Înflorirea are loc primăvara și vara.

Floarea îngerului (Peristeria elata), orhideea porumbel sau floarea „Duhului Sfânt”, reprezentată pe timbrul cu valoarea nominală de 10 lei, crește în Panama, unde este adoptată ca floare națională. Are o inflorescență unică și este o orhidee rară. Înflorește o dată pe an. Înainte de înflorire, mugurii au aspectul unor călugări care se roagă. După înflorire, mugurii se transformă în „porumbei”. Floarea este în pericol de dispariție. Crește în păduri umede, la înălțimi de până la 1.000 metri, având perioade de înflorire în intervalul iunie-noiembrie, după o așteptare de cinci ani.

Floarea papagalului (Impatiens psittacina) este ilustrată pe timbrul cu valoarea nominală de 10,50 lei.

Descoperită în anul 1889 în Burma, planta este întâlnită astăzi în Thailanda și Birmania. Este o plantă foarte rară, protejată prin lege și nu se exportă.

Floarea seamănă vizibil cu un papagal care își ia zborul. Își deschide petalele parțial și este foarte sensibilă la temperaturi scăzute. Are o ramificare abundentă și crește compact până la o înălțime de aproximativ jumătate de metru. Denumirea thailandeză a plantei care înflorește în octombrie-noiembrie este Dork Nok Khaev”.

Pasărea paradisului (Strelitzia reginae) este redată pe plicul „prima zi” a emisiunii.

Originară din Africa de Sud, este o plantă perenă, cu aspect de tufă care poate atinge o înălțime de până la 2 metri. Florile impunătoare, colorate în portocaliu și mov, în fundalul frunzelor de culoare verde-gri, îi dau un aspect decorativ deosebit. Este renumită ca plantă ornamentală, introdusă în premieră în Grădinile Botanice Regale din Kew. Epitetul „reginae” (al reginei) cinstește numele reginei britanice Charlotte de Mecklenburg-Strelitz. Planta, răspândită și în California, a fost aleasă ca floare oficială a orașului Los Angeles. Forma florilor seamănă cu creasta și ciocul unei păsări exotice de unde și denumirea de pasăre a paradisului.

M. S.