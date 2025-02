Noutăți filatelice: Anul Cardinal Iuliu Hossu

Romfilatelia a introdus în circulație emisiunea aniversară Anul Cardinal Iuliu Hossu, care marchează și 140 de ani de la nașterea celui care a citit în fața Marii Adunări de la Alba Iulia, Declarația Unirii Ardealului cu Regatul României, la 1 decembrie 1918. Emisiunea este compusă din o marcă poștală, o coliță filatelică dantelată și un plic „prima zi”.

Marca poștală (valoarea nominală de 8 Lei) reproduce un portret al episcopului Iuliu Hossu, iar colița filatelică are în imaginea mărcii poștale (valoarea nominală 30 Lei), un portret în ținută episcopală, din anul 1921, alături de o grafică sugestivă a turlei Bisericii Minoriților (Catedrala Schimbarea la Față) din Cluj-Napoca.

Plicul „prima zi” reproduce o fotografie-document cu membrii Delegației Unirii (1918) – Episcopii Miron Cristea și Iuliu Hossu alături de Caius Brediceanu, Alexandru Vaida-Voievod și Vasile Goldiș. O imagine a arhitecturii de ansamblu a Catedralei Schimbarea la Față (Biserica Minoriților, Cluj-Napoca) întregește grafica plicului.

Născut la 30 ianuarie 1885 în localitatea Milaș, Comitatul Cluj, Iuliu Hossu frecventează școala elementară confesională din satul său natal și apoi Liceul Romano-Catolic din Târgu Mureș.

Trimis la Roma, la Colegiul Urban de Propaganda Fide, obține două titluri: doctor în Filosofie (1906) și doctor în Teologie (1910). Este mai apoi hirotonisit ca preot de episcopul Gherlei, Vasile Hossu.

În anul 1917, împăratul Carol I al Austriei l-a numit episcop în scaunul devenit vacant al Episcopiei Greco-Catolice de Gherla. Numirea a fost confirmată de Papa Benedict al XV-lea, la 17 aprilie 1917.

După încheierea Primului Război Mondial, Iuliu Hossu este prezent în rândul făuritorilor României Mari, fiind cel care, din însărcinarea Marelui Sfat Național Român, prezintă la 1 decembrie 1918, în fața Marii Adunări de la Alba Iulia, Proclamația Unirii Transilvaniei cu Regatul României. Împreună cu Episcopul Miron Cristea și doi fruntași ardeleni Alexandru Vaida-Voievod și Vasile Goldiș, a înmânat, la București, regelui Ferdinand I, Declarația Unirii.

După instaurarea regimului comunist, ca Episcop al Episcopiei de Cluj-Gherla – Senator de drept al primului Parlament al României Mari și membru de onoare al Academiei Române (1945) –, Iuliu Hossu va intra în vizorul dictaturii comunist-atee. Va respinge propunerea făcută de premierul Petru Groza ca să accepte scaunul de mitropolit ortodox al Moldovei și va fi pedepsit pentru atitudinea sa față de libertate și pentru drepturile Bisericii greco-catolice, odată cu desființarea ei (1948). Va fi închis – între 1950 și 1955 a fost întemnițat în penitenciarul de la Sighet – și ulterior se va afla în domiciliu forțat, în condiții similare cu ale unei detenții, la mănăstirile din Curtea de Argeș și Căldărușani, unde rămâne până la sfârșitul vieții.

Condițiile inumane de la Sighet, foametea și frigul, au afectat grav sănătatea episcopului. Condițiile drastice de izolare, impuse la mănăstirea Căldărușani și lipsa asistenței medicale au avut drept urmare decesul (28 mai 1970), după o scurtă spitalizare la Spitalul Colentina. A fost înmormântat la Cimitirul Bellu catolic.

Cu un an înainte de moartea sa, Papa Paul al VI-lea l-a numit cardinal in pectore, fiindcă Iuliu Hossu îi ceruse Papei să nu-și părăsească turma, ca să-și continue lucrarea pentru Biserică în România, chiar dacă dictatura, pentru a scăpa de el, i-ar fi permis să plece la Vatican.

Iuliu Hossu rămâne în conștiința românească ca vestitor al Marii Uniri și un cunoscut luptător pentru drepturile românilor din Ardealul aflat sub guvernarea Austro-Ungariei.

Ca recunoaștere a suferinței sale pentru credința în Hristos și în Biserică, a demersurilor făcute în favoarea libertății sub regimul comunist, în anul 2019, la data de 19 martie, Papa Francisc l-a beatificat în grupul celor 7 martiri episcopi greco-catolici români – Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu, Iuliu Hossu.

