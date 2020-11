Ziua Prematurității la maternitatea Spitalului Județean de Urgență Zalău

În fiecare an, în 17 noiembrie este celebrată Ziua Internațională a Prematurității. Anul acesta sloganul este „Împreună pentru copiii născuți prea devreme – Grijă pentru viitor”. Cu această ocazie, personalul care lucrează în secțiile de Neonatologie atrage atenția asupra nevoilor unui nou născut înainte de termen. Pentru o zi, întreaga echipă și nou născuții prematur vor purta culoarea mov, adoptată la nivel internațional pentru a reprezenta grija și suportul pentru copii și familiile acestora. Prin această formă de celebrare a prematurității, dorim să atragem atenția și asupra a celor 10 la sută vieți începute prea devreme, a căror principală problemă este la nivel respirator, cauzată de imaturitatea pulmonară. Din păcate, este la începutul vieții. Nou născutul prematur nu este doar mai mic, ci este incomplet maturat sau format, de aceea pe copiii care reușesc să depășească cu brio acest început dificil, îi consider învingători ai unei lupte pentru care nu li s-au dat arme. Noi suntem aici să îi ajutăm, însă depinde foarte mult de bagajul genetic al fiecărui mic învingător.

Atrag atenția asupra importanței consulturilor prenatale și a tratării condițiilor medicale asociate sarcinii. Cu toate acestea, nașterea prematură poate surveni oricând, de aceea este important ca în fiecare maternitate să regăsim profesioniști dedicați și aparatura necesară. Astfel încât să se poată acorda asistența medicală de urgență și de calitate. Permiteți-mi sa menționez faptul ca țin la minutul și ora de aur al nou născutului. Le-am amintit de fiecare dată, deoarece fac diferența în supraviețuire și prognostic. În maternitatea Zalău, maternitate de grad II, s-au născut până acum 155 nou născuți înainte de termen, de la 600 de grame până la 2.500 de grame. Cei sub 1.500 de grame au fost transferați, conform legislației în vigoare, spre maternități de grad III. Însă prognosticul și calitatea vieții lor depinde de îngrijirile medicale acordate imediat după naștere.

Calitatea asistenței medicale și grija pentru viitor depind atât de noi, cât și de logistică, de aceea, îmi doresc să mulțumesc în primul rând conducerii Spitalului Județean de Urgență Zalău și Consiliului Județean Sălaj, pentru că în ultimul an au fost aproape și de secția de Neonatologie și ne-au dotat cu aparatură conformă. De asemenea am avut suportul organizației “Salvați Copiii”, care în acest an ne-au sprijinit mai mult decât de obicei în dotarea maternității prin donarea mesei radiante de la sala de nașteri, a unor circuite de ventilație, a doua injectomate și a 880 de pachete cu trusoul de început al nou născutului precum și pentru echipamentele de protecție pentru personal. Totodată adresăm multe mulțumiri și firmei Avril, care ne-a sponsorizat cu un monitor de funcții vitale. La nivel global, aproximativ 1 din 10 nou născuți este premature, iar în țările slab dezvoltate aproximativ 1 din 7, conform OMS. Grija pentru viitorul copiilor născuți prea repede este în mâinile noastre!

Colectivul Secției de Neonatologie și Dr. Melinda Baizat – șef secție Neonatologie