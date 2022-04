Ziua Mondială a Vocii, marcată la Zalău

La inițiativa medicului ORL Anamaria Matioc, Ziua Mondială a Vocii a fost marcată în acest an și la Zalău. Evenimentul s-a desfășurat marți seara și a cuprins momente artistice susținute de elevi ai Liceului de Artă „Ioan Sima” din Zalău, dar și prezentări de specialitate în care cunoscutul medic sălăjean le-a vorbit celor prezenți despre importanța vocii în viața de zi cu zi și pericolele care ne pot pune în pericol glasul.

Evenimentul s-a desfășurat în sala de spectacole a Clădirii Transilvania, sub egida Societății Române de Foniatrie în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Zalău, Primăria Zalău, Casa Municipală de Cultură Zalău și Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău. Programul a fost deschis de medicul Anamaria Matioc care a atras atenția asupra pericolului pe care infecția cu Coronavirus îl reprezintă pentru sănătatea vocii. „Din păcate, infecția cu Coronavirus a cauzat pentru unii pierderi irecuperabile în privința vocii. Și măștile faciale au pus amprenta asupra ceea ce înseamnă calitatea vocii. A fost o perioadă grea, o perioadă în care și noi, medicii cu specialitatea ORL, am putut vedea doar urgențele. Toți am avut de suferit, inclusiv profesioniștii vocali. Restricțiile au fost înlăturate, iar serviciile medicale pot fi asigurate acum fără probleme tuturor celor care au nevoie. Pentru mine, vocea este bucurie. Trebuie să avem grijă de voce, hidratarea este foarte importantă, apa pe care o bem trebuie să fie la temperatura camerei, să nu fumăm pentru că fumatul ne poate afecta inclusiv vocea”, ne-a declarat medicul Anamaria Matioc în cadrul evenimentului. Ziua Mondială a Vocii este celebrată, în fiecare an, pe data de 16 aprilie, şi are ca scop creşterea conştientizării asupra importanţei vocii şi atragerea atenţiei asupra problemelor vocale.

A. Lungu