Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la Şimleu şi la New York

Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord Şimleu Silvaniei va găzdui duminică, 23 ianuarie, în oraşul de sub Măgură o serie de activităţi dedicate Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Acestea vor continua în 27 ianuarie la Institutul Cultural Român din New York. Reprezentanţii muzeului au precizat că anul 2012 a fost şi este unul reprezentativ pentru programele educaționale și de comemorare organizate de către Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord. După primele vizite a doi ambasadori ai Israelului în România la memorialul din Șimleu Silvaniei, E.S. David Oren – în anul 2010 și E.S. Dan Ben-Eliezer în anii 2011, 2012 și 2013, în urma discuțiilor avute, în anul 2012 a început organizarea primului eveniment educațional dedicat Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Data de 27 ianuarie 1945 este marcantă pentru istoria celui de-Al Doilea Război Mondial, fiind momentul decisiv al eliberării de către trupele sovietice a deținuților evrei și a altor grupuri etnice din cel mai mare lagăr de concentrare și exterminare nazist din Polonia aflată sub ocupație, Auschwitz-Birkenau. În memoria victimelor Holocaustului, Adunarea Generală a ONU a stabilit ziua de 27 Ianuarie ca zi oficială internațională de comemorare a victimelor HaShoah (ebr. השואה – denumire în ebraică a termenului Holocaust). Se împlinesc în acest an 10 ani de activități educaționale desfășurate de către Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord – Șimleu Silvaniei, în parteneriat cu instituții din țară și din străinătate, școli, profesori, elevi, corpuri diplomatice, organizații guvernamentale, forumuri internaționale, persoane fizice, comunități evreiești și nu în ultimul rând supraviețuitori ai Holocaustului împreună cu familiile lor. Memorialistica subiectului a fost dezvoltată în seria întâlnirilor și activităților desfășurate în fiecare an prin organizarea acestui eveniment marcant. Relația de înfrățire dintre Șimleu Silvaniei și orașul israelian Petach Tikva a avut la bază tocmai această structură de organizare a Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Proiectele europene în care a fost implicat muzeul, platforma digitală internațională Eternal Echoes (www.eternalecgoes.org) și multe alte proiecte și procese educaționale își au geneza în organizarea acestui eveniment. „Anul 2022 vine cu o serie de noutăți în ceea ce privește viitorul abordărilor științifice și educaționale ale Muzeului. Printr-o serie parteneriate și cu sprijinul persoanelor implicate în cercetarea subiectului Holocaust, ne propunem să dezvoltăm un traseu al patrimoniului evreiesc în Transilvania, să organizăm în premieră cu sprijin al ONU și a altor parteneri a primului Festival Internațional de Film cu tematica Holocaust, dar și să oferim în continuare sprijin profesorilor și elevilor din România în ceea ce privește educația despre Holocaust. Strânsa colaborare cu puținii supraviețuitori ai Holocaustului și cu familiile acestora ne oferă încrederea unei noi abordări în programele și proiectele de viitor propuse. Activitățile din acest an vor fi organizate în două locații, una la Muzeul din Șimleu Silvaniei în 23 ianuarie și a doua la Institutul Cultural Român din New York în 27 ianuarie, cu sprijinul domnului director Dorian Barnea și a Dr. Roberta Seret, președinte al Asociației de Cinematografie, membră a ONU”, a precizat Daniel Stejeran, directorul Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord.

