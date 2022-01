Viața, definită prin fotografiile profesorului de matematică Mirel Matyas

Ce este viața? O întrebare simplă, dar și foarte grea. Pornind de la această întrebare, profesorul de matematică Mirel Matyas a prezentat miercuri, 12 ianuarie, proiectul fotografic „Viața este Viață”, proiect concretizat printr-o expoziție găzduită de Casa Corpului Didactic Sălaj, partenerul media al evenimentului fiind cotidianul „Magazin Sălăjean”.

Profesorul Mirel Matyas nu este cunoscut doar pentru pasiunea sa, matematica, ci și pentru plăcerea de a fotografia. De-a lungul timpului, Mirel Matyas a participat la nenumărate proiecte fotografice, a expus, a prezentat fotografii și a colindat satele sălăjene pentru a surprinde frumusețea locurilor, momente din viața localnicilor, natura în special, păsările. De această dată, Mirel Matyas a încercat să ofere 20 de definiții ale vieții, fiecare definiție fiind însoțită de o fotografie. „Ce este viața? Uneori e atât de simplu de spus, alteori e atât de complicat. Pornind de la această întrebare, am dezvoltat proiectul fotografic Viața este Viață, îndrăznind să dau 20 de definiții ale vieții. Sunt definiții simple, ușor de reținut. Iar pentru fiecare definiție am folosit câte o fotografie. Sunt cuvinte și fotografii, de fapt este un eseu fotografic. Dedic expoziția Zilei Artei Fotografice”, este mesajul autorului care însoțește afișul evenimentului postat pe pagina sa de socializare. Vernisajul a avut loc miercuri, la eveniment participând inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Sălaj – profesorul Vasile Bulgărean, directorul Casei Corpului Didactic – profesorul Gheorghe Bancea, profesori și elevi.

Matematica și fotografia

În deschiderea evenimentului, directorul Casei Corpului Didactic Sălaj, profesorul Gheorghe Bancea, a declarat că „domnul Mirel Matyas este cadru didactic, dar, pe lângă aceasta, foarte mulți îl cunosc și ca pasionat de fotografie. Are mai multe pasiuni frumoase. Am remarcat la dumnealui și o aplecare spre zona de etnografie, istorie, spre patrimoniul cultural. Noi îi mulțumim pentru inițiativă și pentru realizarea acestui proiect cu adevărat interesant.” În continuare, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Sălaj, profesorul Vasile Bulgărean, a declarat că „pe Mirel l-am cunoscut când a venit ca profesor de matematică. De-a lungul timpului am văzut că Mirel Matyas are și alte pasiuni, pasiuni care vor dăinui poate mai mult decât dascălul de matematică. Îl felicit pe Mirel pentru că lasă ceva în urma lui. Cei care vor veni peste ani în Sălaj vor vedea asemenea fotografii, vor vedea crucea de lemn, biserica, zidul, țăranul, imagini memorabile. Îl felicit pe Mirel și pentru că a dus o muncă meticuloasă, a găsit dintre miile de fotografii ceea ce crede el că a fost cel mai interesant. Sigur, Mirel Matyas este un profesor emblematic în județul nostru, dar eu îl rog să continue și proiectele fotografice”.

Viața și bucuriile mărunte

„Cred că, înainte de toate, indiferent de disciplina pe care o predă, profesorul este și trebuie să fie și un om de cultură. Ca timp, pasiunea mea pentru fotografie este costisitoare. De ce o astfel de expoziție? Cunoscătorii o să vadă că este un amalgam de imagini. E fotografie de peisaj, păsările mă atrag cel mai mult în natură. E și fotografie de portret, fotografie etnografică. Totul a pornit înainte de pandemie. Am urmat un curs de fotografie la Oradea. Cursul s-a finalizat cu un examen care a fost o mare provocare pentru mine. Era un eseu fotografic alcătuit din zece fotografii, să spui o poveste din zece fotografii. Am avut diferiți colegi de curs, mulți fotografi de evenimente care au venit cu fotografii ce reprezentau miri, mirese, aranjamente etc. Ce puteam face eu, un profesor de matematică din Zalău? Mi-a venit atunci o idee. Am vrut să definesc viața prin intermediul fotografiei. Sunt cuvinte și fotografii. Viața este viață, iar după doi ani de pandemie cred că am reușit să prețuim viața mai mult, viața cu acele bucurii mai simple. Pandemia a avut un rol în expoziția pe care vi-o prezint acum”, a spus profesorul Mirel Matyas în cadrul vernisajului. Sunt 20 de fotografii, iar fiecare fotografie este însoțită de o definiție. Noi vă redăm una: „Viața este suma lecțiilor pe care le primești de la părinți și profesori”. Toate cele 20 de fotografii și definiții pot fi admirate în holul Casei Corpului Didactic din incinta Inspectoratului Școlar Sălaj.