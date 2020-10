Motto: „Profesor este orice om de la care poți să înveți ceva”.

Nicolae IORGA (1871-1940), istoric, scriitor, publicist și om politic român

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a stabilit ca, an de an, în 5 octombrie, să fie celebrată „Ziua Internațională a Profesorului”. Tot în această dată, se sărbătorește și Ziua Educației. Este o zi importantă, una de recunoaștere și apreciere a profesorilor, cei care au o mare contribuție la formarea, dezvoltarea și consolidarea unui învățământ de calitate.

În aceasă perioadă, din cauza pandemiei de coronavirus, învățământul românesc și nu numai, este pus la o grea încercare. Școala online este o mare provocare cu care cadrele didactice și elevii se confruntă, întrucât problemele tehnice și lipsurile predării online sunt evidente. În plus, pericolul infectărilor a dus la sute de ieșiri la pensie anticipată a cadrelor didactice.

Pentru că luni, 5 octombrie 2020, este zi liberă pentru elevi și, chiar pentru cadrele didactice, pentru „destindere”, iată filmul potrivit la dascălul potrivit:

Ministrul Educației: O femeie ciudată;

Inspectorul general: Sprijiniți-l pe șerif;

Inspectori: Băieți buni, băieți răi;

Director: Prestidigitatorul;

Dirigintele: Domnului profesor, cu dragoste;

Învățătoarea: Tinerețe zbuciumată;

Educatoarea: Dulcea pasăre a tinereții;

Debutantul: Noul angajat;

Suplinitorul: Omul cu valiza;

Transferatul: Evadatul;

Autorul de manuale alternative: Pentru câțiva dolari în plus;

Lingușitorul: Inamicul public numărul unu;

Pensionarul: Bătrânul și marea.

LA MULȚI ANI, TUTUROR DASCĂLILOR!

Prof. Marin ȘTEFAN