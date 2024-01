Pentru a sărbători Ziua Culturii Naționale, Casa Municipală de Cultură Zalău organizează, în data de 15 ianuarie, evenimentul „Ziua Culturii Naționale sub semnul lui Mihai Eminescu”. Acțiunea culturală are loc în parteneriat cu Colegiul Național „Silvania” și Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău. Programul este unul variat și se va deschide cu „Valsul Gramofonului”, în interpretarea orchestrei Ansamblului Artistic Profesionist „Porolissum” din Zalău. Nu vor lipsi recitări din poeziile reprezentative ale lui Mihai Eminescu, momente interactive pregătite de elevi pornind de la corespondența dintre poetul Mihai Eminescu și Veronica Micle, și numeroase momente muzicale susținute de orchestra Ansamblului Artistic Profesionist ,,Porolissum”, aflat sub conducerea dirijorului Ionuț Dârjan. Coordonatorii evenimentului promit o manifestare culturală sub forma unui omagiu adus personalităților emblematice ale României, precum și ale poetului național Mihai Eminescu, pentru a marca împlinirea celor 174 de ani de la nașterea acestuia. Cei interesați să ia parte la acest eveniment cultural sunt așteptați în Sala Transilvania din Zalău, începând cu ora 13. Intrarea este liberă.

