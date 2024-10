Cramele Crișana Cooperativa Agricolă a organizat în data de 5 octombrie 2024 la Crama Fort Silvan din Camăr, evenimentul denumit „Ziua cramelor deschise”.

Membrii cooperativei sunt: Crama Fort Silvan, Domeniile Ágoston, Crama Számadó și Crama Vinastia.

Evenimentul a reunit pe cei interesați din județele învecinate, printre participanți fiind din județul Cluj, Bihor, Maramures, Satu Mare și, bineînțeles, din județul Sălaj. Se poate afirma cu mândrie că, acest eveniment a mișcat comunitatea, numărul participanților ridicându-se la aproape 80 de persoane.

Scopul principal al evenimentului și al întâlnirii a fost prezentarea membrilor cooperativei, respectiv prezentarea produselor comune, materializate în vinuri albe seci și roșii seci, denumite „Împreună”.

În plus, cooperativa și-a extins gama de produse în 2024 cu o nouă băutură fără conținut de alcool, bazată pe must în combinație cu amestecul diferitelor sucuri obținute din fructe presate. Aceste băuturi nealcoolice au putut fi degustate în premieră la acest eveniment, însă ele sunt disponibile și pentru comercializare.

Mai apoi, membrii cooperativei au prezentat și câte două vinuri proprii care au putut fi achiziționate tot pe durata acestui eveniment.

Prima degustare a fost urmată de un delicios prânz tradițional, unde oaspeții au putut gusta o adevărată tocană cămărană, urmată de cozonac și struguri de la Carastelec.

În a doua jumătate a programului, oaspeții bine dispuși și zgomotoși, s-au deplasat la Carastelec pentru a vizita crama Ágoston și a degusta vinurile acestui an, iar mai apoi, s-au reîntors la Fort Silvan pentru turul cramei. Manifestarea s-a încheiat după amiaza târziu cu o tragere la sorți de tombolă și cu conversații amicale.

Evenimentul a avut loc în cadrul unui proiect finanțat printr-un program Civitas Coopnet 3.0.

