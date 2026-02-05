Zi dedicată memoriei istorice și spiritualității la Bădăcin, printr-un eveniment cultural complex

Duminica aceasta va fi marcată de un eveniment cultural complex dedicat memoriei istorice și spiritualității românești. În 8 februarie, comunitatea din Bădăcin va găzdui un eveniment cultural și spiritual deosebit, organizat de Casa Memorială „Iuliu Maniu” Bădăcin, alături de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Muzeul Județean Satu Mare, Parohia Greco-Catolică Bădăcin și Fundația „Corneliu Coposu”. Manifestarea este prilejuită de lansarea volumului „Dialoguri esențiale din exil”, semnat de Anca Stângaciu, și de vernisajul expoziției foto-documentare „Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici Români”.

Programul va începe în prima parte a zilei, de la ora 10, cu Sfânta Liturghie Arhierească celebrată de PS Virgil Bercea, episcop greco‑catolic de Oradea, urmată de Slujba Parastasului, la Biserica Greco‑Catolică „Întâmpinarea Domnului” din Bădăcin.

În continuare, ziua va aduce o incursiune în istoria recentă a României, prin momente dedicate memoriei și reflecției. De la ora 13, la Casa Memorială „Iuliu Maniu” va avea loc lansarea volumului „Dialoguri esențiale din exil” (Editura Polirom, 2025), autor dr. Anca Stângaciu, dar și vernisajul expoziției „Fericiții Episcopi Martiri Greco‑Catolici Români”, al cărei curator este drd. Denisa Săveanu‑Cărăian.

Volumul „Dialoguri esențiale din exil”, semnat de istoricul Anca Stângaciu, profesor universitar la Universitatea „Babeș‑Bolyai”, explorează destinele celor care au fost forțați să își părăsească țara. Cartea reprezintă un document emoționant despre dezrădăcinare, singurătate și dorul de casă, fiind un punct de întâlnire între literatura de interviu și cercetarea istorică riguroasă, potrivit reprezentanților muzeului sălăjean.

Expoziția foto‑documentară dedicată Episcopilor Martiri Greco‑Catolici ajunge la Bădăcin după un parcurs semnificativ în orașe precum București, Oradea, Blaj, Timișoara și chiar Florența. Proiectul oferă publicului o perspectivă detaliată asupra persecuției religioase din secolul al XX-lea și a rezistenței prin credință.

În cadrul manifestării de duminică vor lua cuvântul personalități marcante ale spațiului cultural și religios: Ion-Andrei Gherasim, președintele Fundației „Corneliu Coposu”, Dr. Marin Pop, cercetător în cadrul M.J.I.A.Z., Pr. Cristian Borz, parohul localității Bădăcin, Dr. Anca Stângaciu, autoarea volumului, Pr. Nicolae Bodea, protopop, dar și Drd. Denisa Săveanu-Cărăian, muzeograf și curator.