WTF – Way Too Far Rock Festival 2023. Program concerte, activități, acces și regulamentul festivalului

WTF – Way Too Far Rock Festival 2023, cel mai așteptat eveniment rock din Nordul României, începe vineri, 25 August, la Bistrița în Parcul Industrial Bistrița-Sud. Concertele încep în fiecare zi, de la ora 18.00, iar casele de bilete și poarta de check-in se vor deschide de la ora 14.00.

Line-up 2023: Sepultura (Brazilia), HammerFall (Suedia), Evergrey (Suedia), Smash Into Pieces (Marea Britanie), Noapology (Ucraina), Trooper (Romania), Mother of Millions (Grecia), Eufobia (Bulgaria), Altar (România), Sacrificial Slabs (Marea Britanie), W3 4R3 NUM83R5, Slave Steel (Marea Britanie), Shoolga (Azerbaidjan), Arthur Proiect (Romania), Viper Soup Complex (Malta), Halta H (Romania), Masterpiece Tribut Metallica (Romania), Moody-Fi (Romania).

Abonamentele și biletele pe zile se pot cumpăra online sau la intrare.

Link bilete: https://t.ly/YJX1

Roată panoramică, zbor cu elicopterul și zonă moto!

Activități: Festivalul va avea food court, baruri, un parc de distrații cu roată panoramică, iar participanții la festival vor putea efectua zboruri cu elicopterul deasupra Bistriței și în împrejurimi. Costul unui zbor este de 1200 lei/ (400 de lei de persoană, capacitatea maximă fiind de 3 persoane. De asemenea va exista o zonă moto, unde se vor desfășura concursuri și activități captivante.

PROGRAM

Vineri 25 August

Main stage

18.00 SHOOLGA

18.45 SACRIFICIAL SLABS

19.30 MOTHER OF MILLIONS

20.45 SMASH INTO PIECES

22.30 HAMMERFALL

Hala Rock Stage

01.00 Masterpiece (Tribut Metallica)

Sâmbătă 26 August

Main Stage

18.00 HALTA H

18.45 ARTHUR PROIECT

19.30 W3 4R3 NUM83R5

20.30 EUFOBIA

21.30 NOAPOLOGY

23.00 EVERGREY

Hala Rock Stage

01.00 Moody-Fi

Duminică 27 August

Main Stage

18.00 – 18.30 VIPER SOUP COMPLEX

18.45 – 19.30 SLAVE STEEL

19.45 – 20.30 ALTAR

20.45 – 21.45 TROOPER

22.15 – SEPULTURA

Transport, parcare și camping

Locație eveniment: https://shorturl.at/osvxR (Parcul Industrial Bistrița Sud)

Din Bistrița la locația evenimentului se poate ajunge cu mașina personală, cu taxi, Bolt sau cu transportul în comun. Există parcare și camping dotat cu dușuri și toalete în imediata apropiere a locului de desfășurare.

Autobuzele Transmixt din Bistrița vor circula zilnic, în perioada 25-27 August, de la ora 14.00. Autobuzele circulă din 30 în 30 de minute, pe traseul Stația 61 Calea Moldovei (Piața Ruși) – Școala Gimnazială „Avram Iancu“ (str 1 Deecembrie) – Colegiul Național „Liviu Rebreanu (Str. Republicii) – Stația Big (Bulevardul Independenței – Stația Kaufland (Str. Libertății) – Viișoara – Parcul Industrial.

La retur din Parcul Industrial, ultimul autobuz pleacă la ora 01.00.

Pentru a fi la curent cu termeni și condiții, regulament de acces, politica de achiziționare bilete și alte detalii, consultați secțiunea REGULAMENT de pe site-ul oficial al festivalului, wtfrockfst.ro.

Pentru politica privind condițiile de Payment, accesați acest link!