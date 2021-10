Weekend cu dosare penale pentru trei şoferi beţi la volan

Trei şoferi s-au ales la finalul săptămânii trecute cu dosare penale din partea poliţiştilor. Motivul? Au fost depistaţi în trafic sub influenţa băuturilor alcoolice. Astfel, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 8-9 octombrie, puțin după miezul nopții, polițiștii orașului Șimleu Silvaniei au depistat în trafic, în localitatea Cehei, un autoturism condus de un bărbat de 30 de ani care a refuzat să se supună prelevării de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Tot sâmbătă, 9 octombrie, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului au depistat în localitatea Treznea un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani din comună care conducea sub influența alcoolului. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost dus la la spital unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Tot o astfel de faptă a fost constată de poliţiştii Serviciului Rutier, duminică – 10 octombrie. Pe Drumul Județean 108F în localitatea Moiad, oamenii legii au depistat un bărbat de 51 de ani din Șimleu Silvaniei care conducea un autoturism în timp ce se afla sub influența alcoolului. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorului auto i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

