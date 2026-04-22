Vinul unește lumi

Ziua de marți a confirmat încă o dată că Máté József și Máté Anna contribuie, prin munca lor dedicată și reprezentarea autentică, la recunoașterea internațională tot mai largă a vinului din Borla.

Evenimentul desfășurat în cadrul „A Költészet Tavasza – Spring of Poetry / Primăvara poeziei” a devenit un adevărat punct de întâlnire internațional, unde cultura și cultura vinului s-au împletit în mod natural. Oaspeții au venit nu doar din România și Ungaria, ci și din Austria, Franța, India, Serbia, Republica Kenya, Columbia și Azerbaidjan.

La eveniment, Máté József a primit oaspeții și a prezentat una dintre cele mai valoroase comori ale regiunii prin vinurile Cramei Virtus Borház: faimoasele vinuri „csókos” vin de ,,sărut” din Borla. Prezentarea nu a fost doar o degustare, ci și o formă de povestire – în fiecare pahar se regăsesc trecutul zonei, tradiția viticulturii și pasiunea transmisă din generație în generație.

Deosebit de remarcabil este ecoul online semnificativ al evenimentului. Datorită prezenței digitale, faima și gustul vinului din Borla au depășit cu mult regiunea: interesul internațional, pornind din Kenya, a primit ecouri puternice și din Europa și alte continente, consolidând astfel prezența internațională a vinului.

Această prezență internațională diversă arată clar că vinul din Borla și valorile culturale din jurul său au depășit cadrul local și devin tot mai mult un punct de interes pe harta lumii. Viticultura din Borla are într-adevăr un trecut strălucit – o moștenire pe care comunitatea locală o păstrează cu grijă. Totodată, inițiativele actuale și conexiunile culturale internaționale arată că acest trecut nu este un capitol încheiat, ci fundamentul unui viitor și mai luminos.

Vinul din Borla nu este doar o băutură: este identitate, comunitate și un mesaj pentru lume – că există locuri unde vinul are, cu adevărat, suflet.

M. S.