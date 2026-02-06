Vasile Dîncu va susține o conferință la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în parteneriat cu Asociația „Curierul Timpului”, continuă organizarea de lecturi publice și conferințe, la Zalău, cu personalități din țară și din străinătate.

Astfel, în Sala „Porolissum” va avea loc o întâlnire cu sociologul, prof. univ. dr. Vasile Dîncu, vineri, 13 februarie, începând cu ora 12.

Acesta va susține conferința „Reziliență digitală. Cum supraviețuim în mediul digital”, iar intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj și Reprezentanței Sălaj a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România.

Vasile Dîncu este eseist, traducător, sociolog și profesor universitar. Născut la data de 25 noiembrie 1961, la Năsăud, Dîncu este doctor în sociologie, titlu obținut la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în 1998, cu teza „Dimensiunea simbolică a realității sociale”.

Mai mult, acesta are o bogată activitate publicistică cu 21 volume de autor sau în coautorat. Este autorul a numeroase articole și studii publicate în volume și publicații de specialitate (sociologie sau comunicare) sau monografii din România și străinătate.

Volume publicate (selectiv): „Audiența radio în România”, Editura Fundației Culturale Române, Cluj-Napoca, 1998; „Societatea civilă și administrația locală”, Metro Media Press, Cluj-Napoca, 1999; „Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999, reeditată 2009, Editura Eikon, Cluj-Napoca; „Comunicarea în managementul instituțional”, Editura Wolphin, Cluj-Napoca, 1999; „Țara telespectatorilor fericiți. Contraideologii”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, reeditată 2010; „Politica inutilă”, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2007; „Patrie de unică folosință”, Editura RAO, București, 2010; „Mitologii, fantasme și idolatrie”, Editura RAO, București, 2011; „Poveștile, viața și moartea”, Editura Eikon, 2011; „O Românie interioară”, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013; „Triburile. O patologie a politicii românești de la Revoluție la Generația Facebook”, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015; „Politically incorrect. Scenarii pentru o Românie posibilă”, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016.

Vasile Dîncu a ocupat mai multe funcții publice: ministru al Informațiilor Publice (2000-2003); președinte al Agenției pentru Strategii Guvernamentale (2003-2004); senator în Parlamentul României (2004-2007 și 2020-2024); deputat în Parlamentul European (2007); președinte al Institutului Român pentru Evaluare și Strategie – IRES (2009-2015) și director al Departamentului Cercetare – Dezvoltare din cadrul IRES (ianuarie 2017 – ianuarie 2021); viceprim-ministru în Guvernul României și ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (noiembrie 2015 – ianuarie 2017) și ministru al Ministerul Apărării Naționale (noiembrie 2021 – octombrie 2022). Actualmente este membru al Parlamentului European.

A fost membru fondator și manager al Institutului de Studii Sociale, Marketing și Publicitate Metro Media Transilvania, în cadrul căruia a coordonat și dezvoltat peste 100 de proiecte de cercetare sociologică, în perioada 1994-2000. De asemenea, a fondat Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (2009), Asociația Română pentru Evaluare și Strategie (2009), cotidianul regional „Transilvania Reporter” (2012) și revista de cultură și gândire strategică „Sinteza” (2013), iar între 2011 și 2013, a fost președinte al Transilvania Media Group, grup media regional.

Între 1991 și 2000 a fost cadru didactic universitar (lector, conferențiar, profesor universitar) la Universitatea „Babeș-Bolyai” – Facultatea de Istorie și Filozofie/ Facultatea de Sociologie și Asistență Socială/ Facultatea Științe Politice Administrative și ale Comunicării, în perioada 1999-2000 fiind și prodecanul Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul universității clujene. Din anul 2002, este profesor universitar la Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, iar începând cu anul 2005 activează și ca conducător de doctorat. A contribuit la înființarea unor structuri în cadrul instituțiilor de învățământ, precum Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (1999) și Facultatea de Științe Politice și Administrative (1996) a Universității „Babeș-Bolyai”.

Dâncu este membru al Consiliului Științific din cadrul Societății Sociologilor din România, membru al ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research), membru în Colegiul de redacție al revistei Sociologie Românească, membru în conducerea „Revistei Române de Studii de Intelligence” (RRSI) și membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.

De-a lungul carierei sale, Vasile Dîncu a primit numeroase distincții și decorații, dintre care se numără: Ordinul Steaua României în grad de Cavaler acordat de Președinția României (2002), Meritul academic, conferit de Academia Română (2014), Crucea de Merit în rang de cavaler al Ordinului de Merit al Republicii Federale Germania (2015). În 2015 i-a fost acordat titlul de Profesor Honoris Causa al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.