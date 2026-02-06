Șoferiță depistată la volan în stare de ebrietate, la Nușfalău

Mihai - Tudor Ruţaş

Nici această săptămână nu poate fi bifată fără un nou caz de șoferi depistați la volan sub influența băuturilor alcoolice. Cea mai recentă situație în care oamenii legii au descoperit o persoană care a pornit la drum în stare de ebrietate a fost înregistrată la data de 5 februarie, de către polițiștii din Nușfalău, care au oprit pentru control un autoturism, pe drumul național din localitatea sălăjeană Nușfalău.

La volanul autoturismului se afla o femeie în vârstă de 35 de ani, din localitate, iar în urma testării cu aparatul alcooltest, concentrația indicată a fost de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, femeia a fost condusă la o unitate medicală, în vederea recoltării probelor biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Nușfalău.

2 Thoughts to “Șoferiță depistată la volan în stare de ebrietate, la Nușfalău”

  2. Anonim
    6 februarie 2026 at 12:48

    Dacă ar trebui să sufli într-un dispozitiv, că altfel nu pornește mașina, ar fi o rariște pe șoselele din Romanelia!

