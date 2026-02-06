Nici această săptămână nu poate fi bifată fără un nou caz de șoferi depistați la volan sub influența băuturilor alcoolice. Cea mai recentă situație în care oamenii legii au descoperit o persoană care a pornit la drum în stare de ebrietate a fost înregistrată la data de 5 februarie, de către polițiștii din Nușfalău, care au oprit pentru control un autoturism, pe drumul național din localitatea sălăjeană Nușfalău.
La volanul autoturismului se afla o femeie în vârstă de 35 de ani, din localitate, iar în urma testării cu aparatul alcooltest, concentrația indicată a fost de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În acest caz, femeia a fost condusă la o unitate medicală, în vederea recoltării probelor biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Nușfalău.
2 Thoughts to “Șoferiță depistată la volan în stare de ebrietate, la Nușfalău”
Dacă ar trebui să sufli într-un dispozitiv, că altfel nu pornește mașina, ar fi o rariște pe șoselele din Romanelia!