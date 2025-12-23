Sălajul acum o sută de ani (XXXIX)

* Doi escroci au bătut școlile din Zălau cu propuneri de albume foto de Crăciun. Poliția estimează că au strâns vreo 20000 de lei, după care au dispărut.

* Funcționarii de la Căile Ferate au susținut examene. Doi angajați ai Gării Zălau nu au promovat.

* Cristea Nicodim, directorul Școlii Primare din Zălau, este și acționarul principal al morii cu aburi din oraș. Atunci se putea.

* 24 de familii din Camăr emigrează în America și Brazilia. Se anunță un fenomen îngrijorător.

* În prezența protopopului Aurel Orian, la Plesca sunt sfințite crucile de pe noua biserică.

* Pădurile din Nușfalău, Zăuan și Iaz sunt exploatate fără milă de o firmă din Ungaria. Este depistat un tren plin de lemne fără acte. După 100 de ani, s-au schimbat doar firmele.

* Dr. Somogyi Francisc, medic de renume din Cluj, își deschide cabinet la Șimleu.

* Baritonul Petru Marcu, de la Opera de Stat din Cluj, susține un concert extraordinar la Șimleu. Sala a fost neîncăpătoare.

* Administrația Financiară a județului obligă sălile de spectacole și localurile să folosească bilete de intrare doar fiscalizate. În caz contrar, se merge până la închiderea sălii.

* Firma John Benas, din București, vindea bilete pentru transportul maritim în America. Patronul a dispărut cu banii, pasagerii au rămas cu buzele umflate. Printre păgubiți, 12 sălăjeni.

* Poliția trimite o circulară privind obligativitatea potcovirii cailor. Cine nu se supune, primește amendă.

* În Zălau, autorizațiile pentru întruniri politice sunt eliberate doar de comandantul garnizoanei.

Daniel Mureșan