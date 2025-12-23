Sălajul acum o sută de ani (XXXIX)

* Doi escroci au bătut școlile din Zălau cu propuneri de albume foto de Crăciun. Poliția estimează că au strâns vreo 20000 de lei, după care au dispărut.
* Funcționarii de la Căile Ferate au susținut examene. Doi angajați ai Gării Zălau nu au promovat.
* Cristea Nicodim, directorul Școlii Primare din Zălau, este și acționarul principal al morii cu aburi din oraș. Atunci se putea.
* 24 de familii din Camăr emigrează în America și Brazilia. Se anunță un fenomen îngrijorător.
* În prezența protopopului Aurel Orian, la Plesca sunt sfințite crucile de pe noua biserică.
* Pădurile din Nușfalău, Zăuan și Iaz sunt exploatate fără milă de o firmă din Ungaria. Este depistat un tren plin de lemne fără acte. După 100 de ani, s-au schimbat doar firmele.
* Dr. Somogyi Francisc, medic de renume din Cluj, își deschide cabinet la Șimleu.
* Baritonul Petru Marcu, de la Opera de Stat din Cluj, susține un concert extraordinar la Șimleu. Sala a fost neîncăpătoare.
* Administrația Financiară a județului obligă sălile de spectacole și localurile să folosească bilete de intrare doar fiscalizate. În caz contrar, se merge până la închiderea sălii.
* Firma John Benas, din București, vindea bilete pentru transportul maritim în America. Patronul a dispărut cu banii, pasagerii au rămas cu buzele umflate. Printre păgubiți, 12 sălăjeni.
* Poliția trimite o circulară privind obligativitatea potcovirii cailor. Cine nu se supune, primește amendă.
* În Zălau, autorizațiile pentru întruniri politice sunt eliberate doar de comandantul garnizoanei.
Daniel Mureșan