Un sălăjean a câștigat „Best Warrior”, una dintre cele mai grele competiții militare din lume

Sergentul Alin Stelian Danciu, un sălăjean din comuna Hida, și caporalul Emanuel Leuștean, sunt câștigătorii competiției „Best Warrior”, organizată de Garda Națională a statului american Alabama.

Cei doi militari au fost decorați de șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, care le-a conferit „Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării”. Alin și Emanuel au participat, în luna decembrie a anului trecut, la „Best Warrior”, competiție desfășurată pe parcursul mai multor zile, extrem de solicitantă, care a impus testarea calităților fizice la standardele armatei americane.

Printre probele pe care le-au avut de trecut s-au numărat marșul tactic cu echipament complet pe o distanță de peste 19 km, deplasarea în teren pe timp de zi și pe timp de noapte cu ajutorul busolei, trageri cu diferite categorii de armament, dar și realizarea unui eseu și un interviu care le-a testat abilitățile de comunicare. Cu toate că aceasta a fost prima participare a Armatei României la concursul american, Alin și Emanuel și-au adjudecat trofeele „NCO of the Year Overall Winner”, respectiv „Soldier of the Year Overall Winner”.

Foto: Alexandru Badea/MAPN