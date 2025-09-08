Un bărbat de 71 de ani a fost prins la volan în stare de ebrietate prin Zalău

Un bărbat în vârstă de 71 de ani, din localitatea Treznea, a fost prins duminică sub influența băuturilor alcoolice de polițiști, în timp ce se afla la volanul mașinii pe o stradă din Zalău. În urma verificărilor, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul arăta o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma acestui fapt, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Mai mult, cercetările în acest caz vor fi continuate de oamenii legii.