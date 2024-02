Testele Drug Test ale polițiștilor sălăjeni dau rateuri

În perioada iulie – noiembrie a anului trecut, la Institutul de Medicină Legală Cluj -Napoca (I.M.L. Cluj – Napoca) au ajuns 240 de probe necesare a fi analizate în vederea determinării substanțelor psihoactive din probele biologice recoltate de la conducătorii auto din Sălaj. Conducerea I.M.L. Cluj – Napoca ne-a informat că procentul de rezultate fals pozitive din totalul probelor analizate a fost de 75,42%. Ne-a fost oferită și o explicație cât se poate de clară care poate explica și justifica această marjă uriașă de eroare: „principalul motiv al ratei crescute de rezultate fals pozitive este calitatea necorespunzătoare a tipului de test de salivă utilizat în perioada menționată. Anticorpii din kiturile de testare a salivei menționate mai sus prezintă cel mai probabil reactivitate încrucișată crescută cu un număr mare de substanțe (inclusiv medicamentoase), conducând astfel la rezultate fals pozitive. Problema rezultatelor fals pozitive pe salivă a fost sesizată de personalul din Laboratorul de Toxicologie și din cadrul I.M.L. Cluj – Napoca și s-a adus la cunoștința conducerii instituției, respectiv a organelor de poliție”, așa după cum se menționează în adresa I.M.L. Cluj – Napoca nr. 670/X/26 din 25.01.2024, trimisă ca răspuns la solicitările anterioare ale cotidianului nostru. Știam că avem de-a face cu un număr mare de rezultate fals pozitive în cazul conducătorilor auto testați la nivel de județ cu aparatele Drug Test din dotarea polițiștilor rutieri. Cu toate acestea, ne surprinde faptul că la mijloc există o eroare atât de mare la nivel de testare, care pentru unii șoferi profesioniști înseamnă imposibilitatea de a-și desfășura activitatea până la primirea rezultatelor analizei toxicologice și în multe cazuri chiar pierderea locului de muncă în situația în care angajatorii decid acest lucru. Pe cine interesează acest lucru? Cine răspunde pentru faptul că unii conducători auto pot fi nedreptățiți, lăsați fără salariu sau fără locul de muncă ce le asigură traiul? Desigur că aceste întrebări nu își vor găsi rezolvarea imediată, însă apreciem că pot fi un semnal de alarmă pentru ceea ce se petrece de fapt. Cu privire la ceea ce ar trebui făcut în acest caz și la măsurile care ar trebui luate de urgență în vederea evitării acestei situații neplăcute pentru conducătorii auto, conf. dr. Costel Siserman – directorul I.M.L. Cluj – Napoca ne-a declarat în exclusivitate că „recomandarea noastră este înlocuirea testelor utilizate la nivelul județului Sălaj cu teste de calitate superioară”. Cu privire la acest aspect, poziția IPJ Sălaj este una destul de rigidă și tehnică: „referitor la neconcordanța survenită între testările pozitive indicate de aparatele pentru depistarea consumului de substanțe interzise din dotarea polițiștilor din județul Sălaj și rezultatele obținute de la Institutul de Medicină Legală Cluj – Napoca, facem precizarea că aparatele sunt certificate și folosite de polițiști conform instrucțiunilor din manualul de utilizare, iar potrivit Codului Rutier, mijlocul tehnic certificat reprezintă <<dispozitivul care dovedește consumul de substanțe psihoactive ori prezența în aerul expirat a alcoolului sau prin care se probează încălcări ale unor reguli de circulație>>, ultima verificare a acestor aparate având loc la începutul lunii decembrie 2023. Până la data de 31 decembrie 2023, polițiștii IPJ Sălaj au folosit în activitățile specifice două aparate Drug Test”. Am insistat să aflăm ce măsuri concrete a luat conducerea IPJ Sălaj pentru remedierea acestei probleme, care i-a fost adusă la cunoștință de conducerea I.M.L. Cluj – Napoca, iar răspunsul primit de la purtătorul de cuvânt al instituției este că „începând cu luna ianuarie 2024, în gestiunea poliției din județul Sălaj au intrat șase aparate noi Drug Test, cu kituri de testare aferente, utilizate de polițiști în activitatea curentă”. Noile aparate de testare provin din Germania și se presupune că ar fi mult mai precise în depistarea substanțelor psiho-active, având în vedere faptul că în ultimul timp pe piață au apărut noi droguri și derivate ale acestora. Vechile aparate Drug Test care provin din Hong Kong nu au fost retrase din uz, însă reprezentanții IPJ Sălaj precizează că noile aparate sosite la început de an se folosesc prioritar de către polițiști în trafic. Rămâne de văzut în ce măsură noile dispozitive vor fi în măsură să diminueze numărul testelor fals pozitive la nivel de județ și să-i identifice doar pe cei care s-au încumetat să urce la volan după ce au consumat droguri.

