Bugetul Zalăului, considerat populist și nerealist

Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Zalău, Claudiu Bîrsan, și consilierii municipali liberali Gheorghe Bancea și Mihai Crișan au susținut astăzi o conferință de presă. Principala temă abordată a vizat propunerea de buget a Primăriei Zalău pentru acest an. „Și în 2024, la fel ca în anii precedenți, conducerea Primăriei Zalău ne propune la început de an un buget populist, nerealist, cu obiective pe care nu va reuși să le îndeplinească, totul din dorința de a induce în eroare cetățenii, în preajma alegerilor, după cum ne-a obișnuit. Pe hârtie, deoarece în realitate cifrele demonstrează contrariul. Primăria Zalău se laudă că, în 2024, va aloca dezvoltării un buget de 208 milioane de lei, iar cheltuielilor de funcționare, 180 milioane de lei. Au reușit să ajungă la aceste sume prin diverse tertipuri. Au supraevaluat investițiile cu proiecte care nu au nicio șansă să fie finalizate anul acesta, au tăiat din cheltuielile de funcționare la început de an, ca mai apoi, prin rectificări, să aloce banii necesari salariilor, utilităților, salubrizării, și așa mai departe. Uitându-ne la bugetele Primăriei Zalău din ultimii 8 ani, putem afirma că nici într-un an nu au reușit să cheltuie mai mulți bani cu investițiile, cu dezvoltarea, decât cu funcționarea. În 2023, au alocat inițial dezvoltării suma de 205 milioane de lei, tot din dorința de a ne livra cifre populiste. Dar, la sfârșitul lui 2023 abia că au reușit să cheltuie 66 de milioane de lei, adică 32 la sută din suma propusă la început de an”, a declarat Claudiu Bîrsan. Acesta a precizat că asemenea date arată că din bugetul total al anului 2023, 74 la sută din bani s-au dus pe funcționare – salarii, bunuri, servicii, și doar 26 de procente pe dezvoltare. Liberalul a adăugat că în comparație, Consiliul Județean Sălaj a alocat dezvoltării, la început de 2023, suma de 180 de milioane de lei, iar prin efortul conducerii s-au atras fonduri suplimentare și s-a ajuns la o sumă totală investită de 309 milioane de lei, reprezentând o execuție de 170 la sută, cu 36 la sută cheltuieli de funcționare și 64 la sută investiții în dezvoltare.

Prea mulți angajați în primărie

O altă temă abordată a vizat prezentarea numărului de salariați din aparatul administrativ local. „În 2016, la începutul de mandat al primarului actual, în Primăria Zalău erau în jur de 200 de angajați. Acum sunt aproape 300, o creștere impresionantă de 50 la sută a posturilor. Totuși, cu un număr mai mult decât dublu de angajați în aparatul propriu față de Consiliul Județean, Primăria Zalău de abia reușește să cheltuiască a șasea parte din sumele investite de administrația condusă de Dinu Iancu-Sălăjanu în drumuri, sănătate, educație, cultură și sport, de exemplu. Din aceste motive, consilierii locali ai PNL nu vor vota un buget mincinos, nerealist și populist. Considerăm că zălăuanii merită mai mult decât niște lucrări de o calitate îndoielnică și proiecte prost gândite. Merită o dezvoltare sustenabilă, accelerată, după modelul implementat în Cluj-Napoca, Oradea și, venind mai aproape, la Consiliul Județean Sălaj, care, într-un singur an, a investit în dezvoltare o sumă mai mare decât a reușit administrația social-democrată în 16 ani”, a mai spus Claudiu Bîrsan. La rândul său, consilierul local Gheorghe Bancea a atras atenția asupra unor unități de învățământ din oraș, care au nevoie urgent de lucrări de reabilitare. Un asemenea exemplu este, potrivit lui Gheorghe Bancea, sala de sport a Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu”.

