Tânăr cercetat după ce ar fi înscenat furtul banilor de nuntă

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău au identificat la data de 8 aprilie un tânăr de 29 de ani din localitatea Carastelec, bănuit de inducerea în eroare a organelor judiciare.

În urmă cu o zi, oamenii legii au fost sesizați, prin plângere, de către o tânără de 26 de ani din municipiul Marghita, cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns în locuința acesteia din municipiul Zalău, de unde au furat suma de 94.060 de lei, bani proveniți din darul de nuntă.

Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, la data de 7 aprilie, în jurul orei 18, tânărul ar fi înscenat furtul sumei de 94.060 de lei din apartamentul în care locuiește cu soția sa, în municipiul Zalău. Acesta ar fi răvășit bunurile din interior, ar fi lăsat ușa întredeschisă și în poziția „închis”, pentru a crea aparența că persoane necunoscute au pătruns prin efracție și au sustras suma de bani, furtul fiind ulterior reclamat de soția sa.

În cauză, polițiștii, sub supravegherea unui procuror din cadrul unității de parchet competente, continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care a avut loc fapta, administrării probatoriului și dispunerii măsurilor legale care se impun.